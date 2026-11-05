إزالة 18 حالة تعد ومخالفة بناء واسترداد 25 فدانًا و5 قراريط بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها وصون الرقعة الزراعية والتصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف دون ترخيص، وعدم السماح بفرض أي أمر واقع على أراضي الدولة. وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن إزالة 18 حالة تعدي ومخالفة بمساحات متنوعة، حيث تضمنت أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة إزالة 5 حالات مباني بمساحة إجمالية بلغت 250 متر مربع، وحالتي تعدي بالزراعة على مساحة إجمالية بلغت 25 فدانًا و5 قراريط، فضلًا عن إزالة حالة تعدي في المهد على أراضي أملاك الدولة بولاية الآثار بمساحة 200 متر مربع. وأضاف اللواء محمد علوان أن أعمال رصد المتغيرات المكانية.

أسفرت عن إزالة حالة مخالفة بناء بمساحة 175 متر مربع، و3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط و8 أسهم، إلى جانب إزالة حالتين في المهد لمخالفات بناء دون ترخيص بمساحة إجمالية بلغت 147 متر مربع، كما تم تنفيذ 4 حالات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة إجمالية بلغت قيراط و16 سهم، وذلك في إطار التصدي لكافة صور التعدي والحفاظ على الرقعة الزراعية من التجريف أو البناء المخالف.

وأشار المحافظ إلى أهمية متابعة الأراضي والمواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفات أو عودة التعدي عليها مرة أخرى، مؤكدًا استمرار أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 وفقًا للجدول الزمني المحدد، حفاظًا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية، وترسيخًا لسيادة القانون وتحقيق الانضباط العمراني بجميع أنحاء المحافظة.