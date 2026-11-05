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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| القائمة الكاملة لهواتف شاومي وريدمي وبوكو المؤهلة لنظام HyperOS 4 وميزة جديدة من واتساب تتيح مشاركة الصور والفيديوهات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هل هاتفك بينها؟.. القائمة الكاملة لهواتف شاومي وريدمي وبوكو المؤهلة لنظام HyperOS 4

بدأت شركة شاومي رسميًا إطلاق النسخة العالمية المستقرة من نظام تشغيلها الأحدث HyperOS 4، والذي يستهدف تحديث أكثر من 80 هاتفًا ذكيًا وجهازًا لوحيًا عبر علاماتها التجارية الثلاث:  شاومي وريدمي، وبوكو ويقدم النظام الجديد واجهة مستخدم معاد تصميمها بالكامل، إلى جانب حزمة موسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي وتحسينات جوهرية في الأداء وإدارة الذاكرة.

بسبب برامج التجسس .. تحذيرات أمنية عاجلة من آبل لمستخدمي أجهزتها

أصدرت شركة أبل الأمريكية تحذيرات أمنية طارئة لمستخدمي هواتف iPhone في 99 دولة، تنبههم فيها من احتمال استهداف أجهزتهم بهجمات إلكترونية معقدة تقودها "برمجيات تجسس مأجورة"، لتسلط الضوء مجدداً على تصاعد مخاطر أدوات المراقبة الرقمية عالمياً.

ميزة جديدة من واتساب تتيح مشاركة الصور والفيديوهات بلمسة واحدة ومن داخل الدردشة

أطلقت منصة المراسلة الفورية الشهيرة "واتساب" ميزة جديدة ومبتكرة تهدف إلى تسهيل طريقة مشاركة الوسائط بين المستخدمين، وذلك عبر تقديم اقتراحات ذكية وتلقائية لأحدث الملفات المخزنة على الهاتف مباشرة من داخل واجهة المحادثة.

ببطارية 11,000 مللي أمبير.. شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء الرائد وعمر البطارية الخارق، فإن هاتف Redmi Turbo 6 Max المنتظر هو خيارك المثالي.

يمثل هذا الهاتف قفزة نوعية ضخمة وترقية استثنائية مقارنة بـالجيل السابق؛ حيث ينفرد بـبطارية عملاقة بسعة 11,000 مللي أمبير—وهي السعة الأكبر والأقوى في تاريخ هواتف شاومي مما يضمن لك طاقة جبارة وأداءً يصمد لأيام دون الحاجة لإعادة الشحن.

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