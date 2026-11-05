منظومة الشكاوى الحكومية بالشرقية تستجيب لـ 2723 شكوى وطلب بنسبة إنجاز 97٪

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تمثل إحدى الآليات الفاعلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، والتعامل مع شكاواهم ومطالبهم بسرعة وجدية، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والعمل على حلها وفقًا للقواعد والإمكانات المتاحة، للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

ومن جهته، أوضح وليد عبد الحميد، مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، نجاح فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة في الاستجابة لـ 2723 شكوى وطلبًا مقدمًا من المواطنين على مدار شهر أكتوبر، بنسبة إنجاز بلغت 97٪.

وأشار إلى استمرار متابعة 92 شكوى بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلًا عن التعامل الفوري مع 87 شكوى واردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محققًا معدل إنجاز بلغ 100٪.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة، أن هناك عددًا من قنوات التواصل الرسمية لتلقي ومتابعة شكاوى ومطالب المواطنين على مدار الساعة.