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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المرافعة في محاكمة 75 متهما بالهيكل الإداري بالتجمع.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، المرافعة في محاكمة 75 متهما في القضية رقم  4660 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، المعروفة بالهيكل الإداري.

محاكمة 75 متهما بالهيكل الإداري بالتجمع

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 15 ابريل 2025، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

تمويل الجماعة الإرهابية

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من السادس للأخير لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين جميعا تهمة تمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 75 متهما خلية الهيكل الإداري إرهاب

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