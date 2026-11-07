ريح نفسك.. أسهل طريقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا وتيسير حصول المواطنين على الخدمات التموينية، تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية، بما يساعد أصحاب البطاقات التموينية على تقديم طلبات ضم أفراد الأسرة، وتحديث البيانات، وإنجاز العديد من المعاملات دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين.

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026

وتأتي خدمة إضافة المواليد ضمن الخدمات التي تتيح للمواطنين تقديم طلبات ضم أفراد الأسرة إلكترونيا، من خلال إدخال البيانات المطلوبة واتباع مجموعة من الخطوات، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط المحددة للحصول على الخدمة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026

يمكن لصاحب البطاقة التموينية الراغب في تقديم طلب ضم أفراد أسرته اتباع الخطوات التالية عبر بوابة مصر الرقمية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

اختيار قسم «خدمات التموين» من قائمة الخدمات المتاحة.

الضغط على خدمة «ضم أفراد أسرتي».

الاطلاع على الشروط والأحكام المنظمة للخدمة.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.



إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026

شروط ضم أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها عند تقديم طلب ضم أفراد الأسرة إلى البطاقة التموينية، وتشمل ما يلي:

أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية ورب الأسرة.

ألا يكون الفرد المراد إضافته مسجلا على بطاقة تموينية أخرى.

ألا يكون الشخص المطلوب إضافته ضمن الفئات غير المستحقة للدعم التمويني.

أن يكون محل إقامة الفرد متوافقا مع العنوان المسجل على البطاقة التموينية.

عدم تقديم طلبات لإضافة أشخاص متوفين.



أبرز الخدمات التموينية المتاحة إلكترونيا عبر مصر الرقمية

توفر بوابة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات التموينية التي تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الحاجة إلى التعاملات الورقية، ومن أبرزها:

تحديث بيانات البطاقة التموينية.

استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة.

الاستعلام عن عدد الأفراد المسجلين على البطاقة.

معرفة قيمة الدعم التمويني المتبقي.

نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى.

إجراء الفصل الاجتماعي وإصدار بطاقة تموينية مستقلة لأحد الأفراد.



إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026

خطوات تحديث بطاقة التموين 2026 عبر مصر الرقمية

يمكن للمواطنين الراغبين في تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

اختيار «خدمات التموين» من قائمة الخدمات.

الضغط على خدمة «استمارة تحديث بيانات المواطن»، حال ظهورها وإتاحتها للحساب.

قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة والموافقة عليها.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.



تسجيل الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية.

كتابة العنوان ومحل الإقامة الحالي.

إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من دقتها قبل استكمال الطلب.

وتساعد هذه الخدمات الإلكترونية في تسهيل حصول المواطنين على المعاملات التموينية، وتوفير الوقت والجهد، مع ضرورة التأكد من إتاحة الخدمة للحساب واستيفاء الشروط المقررة قبل تقديم الطلب.