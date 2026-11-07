اعرف فوائده وأضراره .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجنسنج؟

يعد الجنسنج من المواد الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية حيث يساعد فى حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض وعلاجها وبالرغم من هذا يجب تناوله بعد اتباع الاحتياطات اللازمة لتجنب اثاره الجانبية السلبية.

فوائد الجنسنج

ووفقا لما جاء فى موقع pharmeasy نكشف أهم فوائد الجنسنج وأبرز الأثار الجانبية.

الوظائف النفسية



أظهرت التجارب السريرية الست التي أجراها كيفر عام 2003 لدراسة دور الجنسنج في الوظائف النفسية آثارًا إيجابية على الوظائف النفسية الحركية، مثل تحسين الانتباه والتفاعل الاجتماعي والمعالجة وسرعة رد الفعل، بالإضافة إلى الصحة النفسية لذا، قد يكون للجنسنج فوائد محتملة في تحسين الوظائف النفسية .



مضاد للشيخوخة

قد تُساهم خصائص الجينسنج المضادة للأكسدة في تقليل إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية، وهو جانب مهم من جوانب الشيخوخة. وقد يكون لتناول الجينسنج بعض الفوائد في التخفيف من الأمراض والاضطرابات المرتبطة بالتقدم في السن، مثل مرض الزهايمر والتصلب المتعدد (وهو مرض يصيب الأغشية العصبية الواقية) والسكتة الدماغية وغيرها من الأمراض المتعلقة بالإدراك، وذلك عن طريق تقليل إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية .



مرض السكري

قد يكون للجنسنج فوائد محتملة في إدارة مرض السكري و إذ يُحتمل أن يعمل عبر آليات متعددة، منها زيادة إفراز الأنسولين من خلايا بيتا، وتحسين معدل الأيض، مما قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الجلوكوز وتقليل تخزينه، وخفض مستوى الإنزيمات المشاركة في استقلاب الدهون وقد تُسهم هذه الآليات في الحد من تحلل الجليكوجين (تحول الجليكوجين إلى جلوكوز)، مما قد يُقلل بدوره من ارتفاع سكر الدم .

مضاد للميكروبات



أُجريت العديد من الدراسات لدراسة التأثير المضاد للميكروبات للجنسنج على أنواع مختلفة من الميكروبات، مثل المكورات العنقودية الذهبية، والإشريكية القولونية، والزائفة الزنجارية، وأنواع المكورات المعوية، والمبيضات البيضاء. وقد أظهرت مستخلصات الجنسنغ الأمريكي تثبيطًا لنمو هذه الكائنات الدقيقة، مما يشير إلى أن الجنسنغ قد يمتلك فعالية علاجية محتملة كمضاد للميكروبات.

قاتل للسرطان ومعدل للمناعة

قد يكون للجنسنج بعض التأثيرات المناعية السامة للخلايا و قد يزيد المكون النشط في الجنسنج، وهو الجينسينوسيد، من الاستجابات المناعية، وتحديداً الخلطية والخلوية، وقد يمارس أيضاً تأثيرات سامة على الخلايا السرطانية .

على الرغم من أن الدراسات تُظهر فوائد الجينسنج في حالات مختلفة، إلا أن هذه الدراسات غير كافية، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد المدى الحقيقي لفوائد الجينسنج على صحة الإنسان.

يجدر بالذكر أن الجنسنج قد يكون له دور واعد في مكافحة السرطان وتشير الأبحاث إلى أن الأفراد الذين يتناولون مستحضرات الجنسنج قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالسرطان في مختلف الأعضاء، بما في ذلك المعدة والرئتين والكبد والبنكرياس والمبيضين والقولون وتجويف الفم .



ينبغي استشارة طبيب متخصص في الطب الأيورفيدي قبل تناول الجنسنج بكميات كبيرة أو لأغراض علاجية فهو الأنسب لوصف الشكل والجرعة المناسبين لحالتك الصحية.

الآثار الجانبية للجنسنج



أظهرت الدراسات أن تناول الجنسنج قد يُسبب آثارًا جانبية مثل ارتفاع ضغط الدم، والأرق، واضطرابات المعدة، والعصبية كما أن تناول كميات كبيرة منه قد يُسبب أعراضًا مثل التشوش الذهني والاكتئاب وقد يحتوي الجنسنج على مواد شبيهة بالغدد الصماء، والتي أظهرت آثارًا سلبية على نمو حديثي الولادة وقد يُسبب استخدام الجنسنج تورمًا وألمًا في الثدي لدى النساء وتشمل الآثار الجانبية الأخرى الصداع، والطفح الجلدي، واضطرابات الدورة الشهرية، وفقدان الشهية، وخفقان القلب، وزيادة معدل ضربات القلب، والدوار، والدوخة، وألم الثدي، وغيرها .