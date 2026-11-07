قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باسم مرسي يشيد بتعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر ويتوقع تتويجه بأمم إفريقيا
هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اعرف فوائده وأضراره .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجنسنج؟

الجنسنج
الجنسنج
اسماء محمد

يعد الجنسنج من المواد الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية حيث يساعد فى حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض وعلاجها وبالرغم من هذا يجب تناوله بعد اتباع الاحتياطات اللازمة لتجنب اثاره الجانبية السلبية.

فوائد الجنسنج

ووفقا لما جاء فى موقع pharmeasy نكشف أهم فوائد الجنسنج وأبرز الأثار الجانبية.

 الوظائف النفسية

أظهرت التجارب السريرية الست التي أجراها كيفر عام 2003 لدراسة دور الجنسنج في الوظائف النفسية آثارًا إيجابية على الوظائف النفسية الحركية، مثل تحسين الانتباه والتفاعل الاجتماعي والمعالجة وسرعة رد الفعل، بالإضافة إلى الصحة النفسية لذا، قد يكون للجنسنج فوائد محتملة في تحسين الوظائف النفسية .


مضاد للشيخوخة
قد تُساهم خصائص الجينسنج المضادة للأكسدة في تقليل إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية، وهو جانب مهم من جوانب الشيخوخة. وقد يكون لتناول الجينسنج بعض الفوائد في التخفيف من الأمراض والاضطرابات المرتبطة بالتقدم في السن، مثل مرض الزهايمر والتصلب المتعدد (وهو مرض يصيب الأغشية العصبية الواقية) والسكتة الدماغية وغيرها من الأمراض المتعلقة بالإدراك، وذلك عن طريق تقليل إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية .


مرض السكري
قد يكون للجنسنج فوائد محتملة في إدارة مرض السكري و إذ يُحتمل أن يعمل عبر آليات متعددة، منها زيادة إفراز الأنسولين من خلايا بيتا، وتحسين معدل الأيض، مما قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الجلوكوز وتقليل تخزينه، وخفض مستوى الإنزيمات المشاركة في استقلاب الدهون وقد تُسهم هذه الآليات في الحد من تحلل الجليكوجين (تحول الجليكوجين إلى جلوكوز)، مما قد يُقلل بدوره من ارتفاع سكر الدم .

مضاد للميكروبات 

أُجريت العديد من الدراسات لدراسة التأثير المضاد للميكروبات للجنسنج على أنواع مختلفة من الميكروبات، مثل المكورات العنقودية الذهبية، والإشريكية القولونية، والزائفة الزنجارية، وأنواع المكورات المعوية، والمبيضات البيضاء. وقد أظهرت مستخلصات الجنسنغ الأمريكي تثبيطًا لنمو هذه الكائنات الدقيقة، مما يشير إلى أن الجنسنغ قد يمتلك فعالية علاجية محتملة كمضاد للميكروبات.

قاتل للسرطان ومعدل للمناعة

قد يكون للجنسنج بعض التأثيرات المناعية السامة للخلايا و قد يزيد المكون النشط في الجنسنج، وهو الجينسينوسيد، من الاستجابات المناعية، وتحديداً الخلطية والخلوية، وقد يمارس أيضاً تأثيرات سامة على الخلايا السرطانية .

على الرغم من أن الدراسات تُظهر فوائد الجينسنج في حالات مختلفة، إلا أن هذه الدراسات غير كافية، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد المدى الحقيقي لفوائد الجينسنج على صحة الإنسان.

يجدر بالذكر أن الجنسنج قد يكون له دور واعد في مكافحة السرطان وتشير الأبحاث إلى أن الأفراد الذين يتناولون مستحضرات الجنسنج قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالسرطان في مختلف الأعضاء، بما في ذلك المعدة والرئتين والكبد والبنكرياس والمبيضين والقولون وتجويف الفم .
 

ينبغي استشارة طبيب متخصص في الطب الأيورفيدي قبل تناول الجنسنج بكميات كبيرة أو لأغراض علاجية فهو الأنسب لوصف الشكل والجرعة المناسبين لحالتك الصحية.

الآثار الجانبية للجنسنج


أظهرت الدراسات أن تناول الجنسنج قد يُسبب آثارًا جانبية مثل ارتفاع ضغط الدم، والأرق، واضطرابات المعدة، والعصبية كما أن تناول كميات كبيرة منه قد يُسبب أعراضًا مثل التشوش الذهني والاكتئاب وقد يحتوي الجنسنج على مواد شبيهة بالغدد الصماء، والتي أظهرت آثارًا سلبية على نمو حديثي الولادة وقد يُسبب استخدام الجنسنج تورمًا وألمًا في الثدي لدى النساء وتشمل الآثار الجانبية الأخرى الصداع، والطفح الجلدي، واضطرابات الدورة الشهرية، وفقدان الشهية، وخفقان القلب، وزيادة معدل ضربات القلب، والدوار، والدوخة، وألم الثدي، وغيرها .

الجنسنج فوائد الجنسنج الوظائف النفسية مرض السكري التصلب المتعدد المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

النجم محمد رمضان مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

محمد رمضان يفاجئ جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. ويوجه رسائل مؤثرة لروجينا وأحمد بدير وعادل إمام

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة عن تعاونها مع أحمد مكي: فيلمنا بعيد عن الكوميديا ويحمل مفاجآت

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد