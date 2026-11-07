مشاجرة بسبب معاكسة فتيات تنتهي بمـصرع شخص وإصـابة شقيقه بشبين القناطر

شهدت قرية عرب الجهيني التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مشاجرة دامية بين عائلتي «الزحلف» و«أبو عبدالله»، بسبب معاكسة فتيات، أسفرت عن مـ ـصرع عامل يبلغ من العمر 52 عامًا وإصـ ـابة شقيقه، إثر تدخل المجني عليه لمحاولة فض النزاع والصلح بين الطرفين.



وتطورت المشاجرة من مشادة كلامية إلى اشتباك، اعتدى خلاله أحد أفراد عائلة «أبو عبدالله» على المجني عليه باستخدام شومة، موجّهًا له ضربة في الرأس أودت بحياته، فيما أصيب شقيقه بجرح.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب المشاجرة وسقوط قتيل ومصاب، وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة شبين القناطر إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم.



وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تلقى شقيقه الرعاية الطبية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.