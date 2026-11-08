حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بميدان بن خلدون في العجوزة

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع كفاءة النظافة بميدان بن خلدون في حي العجوزة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.

حيث وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، محمد زكي مدير عام الهيئة بتكثيف حملات النظافة والغسيل والحدائق والدهانات.

وبناء عليه أكد عاطف شعبان مدير عام النظافة، بأن الحملة أسفرت عن رفع كفاءة النظافة وغسيل تمثال بن خلدون وأعمال دهانات بالدورات الأرصفة باللون الاسود والبرتقالي، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتحسين الرؤية البصرية والجمالية وجودة الخدمات والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.