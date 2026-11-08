ادعى سقوطها من علو.. مصرع زوجة على يد زوجها بسبب خلافات عائلية في أبوتشت بقنا

شهدت قرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، واقعة مأساوية، بعدما أقدم مسن على قتل زوجته المسنة إثر خلافات عائلية بينها.

وكشفت تفاصيل الواقعة أن الزوج تعدى على زوجته باستخدام شومة، موجّهًا لها ضربة قوية على الرأس، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها.

وحاول المتهم تضليل أجهزة الأمن وإبعاد الشبهات عنه، بعدما أبلغ عن سقوط زوجته من مكان مرتفع، مدعيًا أن وفاتها جاءت نتيجة حادث سقوط.

وبتكثيف التحريات والفحص، تمكنت مباحث أبوتشت من كشف ملابسات الواقعة، وتبين وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وأن الزوج 82 عامًا هو مرتكب الواقعة، على خلفية خلافات عائلية مع زوجته 76 عاما.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف كافة التفاصيل.