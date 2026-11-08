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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب ينعي ضحايا القطار.. ويشيد بتوجيهات الرئيس بسرعة علاج المصابين ومحاسبة المقصرين

النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

نعى النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ضحايا حادث قطار العياط، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر المتوفين وذويهم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنح أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشاد الجندي، في بيان له، بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتداعيات الحادث، واهتمامه بالوقوف على مستجداته، وتوجيهاته لأجهزة الدولة المعنية بتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، فضلًا عن سرعة التحقيق في ملابسات الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تحرك القيادة السياسية ومتابعتها المباشرة للحادث يعكسان أهمية التعامل الجاد مع الحوادث التي تمس أرواح المواطنين، وضرورة تكامل جهود مؤسسات الدولة لضمان تقديم الدعم الكامل للمصابين وأسر الضحايا، وعدم الاكتفاء بالإجراءات العاجلة، بل العمل على كشف الأسباب الحقيقية للحادث واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكراره.

وشدد على أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم يجب أن يظل أولوية قصوى، بما يتطلب مواصلة تطوير منظومة السكك الحديدية، وتعزيز إجراءات السلامة والصيانة والرقابة، والتعامل الحاسم مع أي أوجه قصور، لضمان توفير وسائل نقل آمنة تليق بالمواطن المصري.

واختتم النائب حازم الجندي ، حديثه بالدعاء للضحايا بالرحمة والمغفرة، ولأسرهم بالصبر والاحتساب، وللمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا ثقته في اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

حادث قطار العياط حازم الجندي الرئيس عبد الفتاح السيسي المصابين الرعاية الطبية والعلاجية

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