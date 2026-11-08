نهال طايل عن توزيع أحمد العوضي اللحوم في عين شمس: العمل الخيري لا يحتاج إلى استعراض أمام الكاميرات

أكدت الإعلامية نهال طايل أن مساعدة المواطنين وتوزيع اللحوم على الأسر المحتاجة من الأعمال الإيجابية التي تستحق التقدير، لكنها شددت على ضرورة تنظيم مثل هذه المبادرات بعيدًا عن الزحام والتدافع، حفاظًا على سلامة المواطنين.

العمل الخيري لا يستلزم الظهور

وعلقت طايل على واقعة توزيع الفنان أحمد العوضي اللحوم بمنطقة عين شمس، مشيرة إلى أن العمل الخيري لا يستلزم الظهور في مشاهد مزدحمة أمام الكاميرات، خاصة إذا كان ذلك قد يعرض المواطنين للخطر أو يتسبب في وقوع إصابات.

وأضافت أن مشاهد التدافع والتجمعات الكبيرة خلال توزيع المساعدات تستدعي إعادة النظر في طريقة تنظيم هذه الفعاليات، موضحة أن تقديم الدعم للمحتاجين يمكن أن يتم بصورة أكثر هدوءًا وتنظيمًا، دون تعريض الحاضرين لأي مخاطر.

ولفتت الإعلامية إلى أن النجومية لا تقاس بحجم التجمعات المحيطة بالفنان أو المشاهد التي يظهر فيها أمام الجمهور، وإنما ترتبط أيضًا بطريقة تعامله مع الناس وحرصه على صورته العامة.

الحفاظ على محبة الجمهور

واختتمت نهال طايل حديثها بالتأكيد على أن الحفاظ على محبة الجمهور يتطلب من الفنان الانتباه إلى تصرفاته وظهوره الإعلامي، معتبرة أن بعض المشاهد المتداولة قد تؤثر سلبًا على علاقته بجزء من جمهوره.