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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادية بالإصلاح والنهضة: تطوير منظومة السلامة بالسكك الحديدية ضرورة لحماية أرواح المواطنين

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة

طالبت الدكتورة رحاب التحيوي، أمين شؤون المجتمع والأسرة المصرية بحزب الإصلاح والنهضة ومستشار الحزب للتواصل السياسي، بإجراء تحقيق فني عاجل وشفاف في حادث قطار العياط، للوقوف على أسبابه وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكدت التحيوي، في تصريحات لها اليوم، أهمية التعامل مع حوادث القطارات من خلال مراجعة شاملة لإجراءات السلامة، مشيرة إلى أن بيانات التعزية وصرف التعويضات تمثل جوانب مهمة في التعامل مع تداعيات الحوادث، لكنها لا تغني عن ضرورة معرفة الأسباب والعمل على منع تكرارها.

مراجعة منظومة الصيانة وأنظمة الإشارات

وشددت على أهمية مراجعة منظومة الصيانة وأنظمة الإشارات والرقابة، إلى جانب التأكد من كفاءة العنصر البشري، بما يسهم في رفع مستويات الأمان وتحسين جودة خدمات السكك الحديدية.

وأوضحت أن حق المواطنين في معرفة أسباب الحوادث والحصول على إجابات واضحة بشأن الإجراءات المتخذة يمثل جزءًا أساسيًا من تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، مؤكدة أن المساءلة وتحديد المسؤوليات يهدفان بالأساس إلى تطوير الأداء وحماية أرواح المواطنين.

 توفير وسائل انتقال آمنة

وأضافت أن توفير وسائل انتقال آمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، وأن تطوير منظومة السكك الحديدية يتطلب استمرار المتابعة والتقييم ومعالجة أوجه القصور، بما يضمن سلامة الركاب ويحافظ على أرواحهم.

واختتمت الدكتورة رحاب التحيوي تصريحاتها بالتأكيد أن «أرواح المصريين أولوية تستوجب تضافر الجهود»، وتقدمت بخالص العزاء إلى أسر ضحايا حادث قطار العياط، داعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

حزب الإصلاح والنهضة الإصلاح والنهضة حادث قطار العياط قطار العياط

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