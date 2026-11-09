رئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ: مصر تمتلك ثروة وقفية مهمة يجب استثمارها

أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، ووكيل لجنة الصناعة والتجارة، أن وزارة الأوقاف تتحمل مسؤوليتين أساسيتين لا تقل إحداهما أهمية عن الأخرى، تتمثلان في بناء وعي الإنسان المصري، وتعظيم العائد من أموال الوقف، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة طلبي المناقشة العامة بشأن دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية.

واستهل غنيم كلمته بتقديم خالص التعازي وصادق المواساة، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إلى أسر ضحايا حادث قطاري العياط الأليم، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

ووجّه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر الشكر إلى النائبين مقدمي طلبي المناقشة، مؤكدًا أن معركة الوعي لم تعد تقتصر على المنابر والمساجد، وإنما امتدت إلى الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ساحة رئيسية لتشكيل أفكار الشباب والتأثير في توجهاتهم.

وشدد غنيم على ضرورة إعداد إمام عصري يجمع بين العلم الشرعي والقدرة على استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، ويمتلك مهارات الحوار والإقناع والتواصل مع الشباب، بما يمكنه من مواجهة الأفكار المتطرفة بالحجة والعلم والفكر المستنير.

وطالب بوضع خطة واضحة ومتكاملة لتأهيل الأئمة والوعاظ، تتضمن برامج تدريب مستمرة في مجالات التواصل والتكنولوجيا والتعامل مع قضايا الشباب، مع تحديد مؤشرات دقيقة لقياس نتائج تلك البرامج ومدى تأثيرها في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وفيما يتعلق بإدارة الأصول الوقفية، أكد النائب الدكتور السعيد غنيم أن مصر تمتلك ثروة وقفية مهمة يجب استثمارها بكفاءة، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، مع الحفاظ على طبيعتها الوقفية وضمان حقوق المستحقين.

وقال غنيم: «لا يجوز أن نظل نتحدث عن تعظيم موارد الدولة، بينما توجد أصول وقفية يمكن تحويلها إلى مشروعات إنتاجية وتنموية تحقق عوائد مستدامة».

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر كلمتة بالتأكيد، أن تطوير الخطاب الديني وحسن إدارة الأصول الوقفية يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم جهود التنمية، مشددًا على أهمية وجود خطط تنفيذية واضحة تضمن تحويل هذه الأهداف إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.