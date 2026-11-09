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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكتبة الإسكندرية تطلق النسخة الأولى من مؤتمر تطوير المكتبات

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد بسيوني

تنطلق غدًا الثلاثاء، فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر «تطوير المكتبات ودورها في التنوير والحوار الثقافي»، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية على مدار يومين، خلال الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلي عدد من الهيئات والمنظمات المهنية والأكاديمية الوطنية والدولية.

ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والاتحاد الإفريقي للمكتبات ومؤسسات المعلومات (AFLI)، والجمعية العربية لإدارة المعرفة (AIKM)، إلى جانب نخبة من المتخصصين في مجالات المكتبات والمعلومات والتكنولوجيا والنشر وصناعة المعرفة، وعدد من الطلاب.

ويناقش المؤتمر سبل تطوير دور المكتبات في بناء مجتمع المعرفة، وتعزيز التنوير والحوار الحضاري، في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووسائل إتاحة المعلومات والمعرفة للجميع.

وتتضمن محاور المؤتمر بحث العلاقة التكاملية بين المعلومات والثقافة والتكنولوجيا والتعليم، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة، وذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 والتوجهات الدولية نحو بناء مجتمعات قائمة على المعرفة.

كما يستهدف المؤتمر تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات والمتخصصين، وتسليط الضوء على أحدث الممارسات في تطوير المكتبات وتحويلها إلى مراكز فاعلة للتواصل الثقافي والمعرفي، إلى جانب تعزيز الوعي بأهميتها باعتبارها مؤسسات تعليمية وثقافية واستراتيجية.

ويصاحب الفعاليات معرض يضم عددًا من كبرى مؤسسات النشر العالمية ومزودي تكنولوجيا المعلومات، لعرض أحدث المنتجات والحلول التكنولوجية المبتكرة، من خلال أنشطة تفاعلية ومسابقات، فضلًا عن تنظيم أمسية ثقافية للتعريف بمظاهر الثقافة المصرية وتراثها العريق أمام الوفود والضيوف المشاركين من مختلف دول العالم.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ الحوار الثقافي انطلاق المؤتمر تطوير المكتبات

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