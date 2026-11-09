عبدالناصر زيدان يكشف موقف الكرمة العراقي من رحيل مؤمن سليمان

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تطورات مستقبل مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الكرمة العراقي، بعد الأنباء المتداولة بشأن رغبته في الرحيل عن منصبه وعدم استكمال الموسم الجاري، في ظل إيقافه مباراتين.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "مؤمن سليمان فاجأ إدارة نادي الكرمة العراقي برغبته في الرحيل عن منصبه وتقديم استقالته، وعدم استكمال الموسم الجاري، في ظل إيقافه لمدة مباراتين".

وأضاف: "مؤمن سليمان يرغب في العودة للعمل بالدوري المصري، ولديه عرض من نادي سيراميكا لتدريبه خلفًا لعلي ماهر".

وتابع: "تواصلنا مع أحمد عثمان، المدير الرياضي لنادي الكرمة العراقي، وطلبنا منه توضيح حقيقة استقالة مؤمن سليمان، وأكد أن إدارة النادي تتمسك باستمرار المدرب وترفض رحيله".