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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحركات حكومية لدعم الشركات الناشئة.. نواب: خطوة مهمة لزيادة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

التخطيط: نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في منتدى مصر لدعم الشركات الناشئة

  • برلماني يطالب بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات
  • برلمانية: دعم الشركات الناشئة بوابة جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، أن ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق تحول اقتصادي هيكلي لتعزيز الإنتاجية والنمو المستدام، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدى مصر 2026 لدعم منظومة الشركات الناشئة.


جاء ذلك خلال كلمة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أثناء افتتاحه، نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال GEF؛ الذي ينعقد خلال الفترة من 6-8 نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نحو 10 آلاف مشارك ورائد أعمال و200 مستثمر من 70 دولة.


أكد النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب ، أن تحركات وزارة التخطيط لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن دعم الشركات الناشئة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة ريادة الأعمال باعتبارها أحد أدوات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

توسيع فرص التمويل


وأشارت " أبو زيد" في تصريحاتها إلى أن دعم الشركات الناشئة يفتح المجال أمام الابتكار وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة، مطالبة بضورة بتوسيع فرص التمويل وتقديم التسهيلات اللازمة لرواد الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.


في سياق متصل، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب أن توجه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في ختام منتدى مصر 2026 لدعم منظومة الشركات الناشئة، يعكس اهتمام الدولة بتعزيز ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحول الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاجية والنمو المستدام.

وأوضح " نظير" في تصريحاته أن دعم الشركات الناشئة يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار، وتحويل الأفكار والمشروعات الواعدة إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة.


توفير بيئة استثمارية جاذبة


مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوسيع فرص التمويل أمام رواد الأعمال، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات.

وزير التخطيط ريادة الأعمال بيئة عمل فرص عمل النواب

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