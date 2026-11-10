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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برعاية الرئيس السيسي.. الأعلى للأمناء والآباء يثمن رؤية الدولة لتحويل التعليم الفني لمسار رقمي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
أ ش أ

أعرب المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، عن بالغ تقديره واعتزازه بالخطوات التنفيذية والتحركات الاستراتيجية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف لتطوير منظومة التعليم التكنولوجي.

وأشاد المجلس بالنسخة الثالثة من "قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي" (INNOVET III: TVET ReAImagined) بحضور رفيع المستوى شمل السفير السويسري بالقاهرة، ونائبة رئيس البعثة بالسفارة الألمانية، وممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وشريحة واسعة من شركاء التنمية الدوليين وممثلي القطاع الخاص والصناعة.

وأكد المجلس أن القمة جسدت رؤية الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة تشكيل هيكل التعليم الفني ليواكب عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، وتحويل التعليم التكنولوجي من مسار تقليدي إلى مسار رقمي يقود الاقتصاد الوطني نحو التنافسية الدولية.

إطلاق البرنامج القومي للتعليم التكنولوجي

وأشار المجلس إلى ما أعلنه الوزير محمد عبد اللطيف عن قرب إطلاق البرنامج القومي للتعليم التكنولوجي "جسر" (JISR)، مؤكدا أن هذا البرنامج بمثابة نقلة نوعية ومفصلية في مستقبل التعليم التكنولوجي، حيث يهدف إلى تغيير الصورة الذهنية وترسيخ الهوية الوطنية.

ويُعد برنامج "جسر" مظلة وطنية موحدة تجمع المدارس التكنولوجية التطبيقية، ونظام التعليم المزدوج، ومراكز التميز تحت هوية واحدة تعزز القيمة المجتمعية للتعليم الفني وتغير نظرة المجتمع وأولياء الأمور له من مجرد مسار بديل إلى خيار أول للتميز المهني. كما يهدف إلى الربط المباشر بسوق العمل المحلي والدولي، حيث يستهدف البرنامج صياغة مخرجات تعليمية تتماشى مباشرة مع الاحتياجات الفعلية لمؤسسات الصناعة والإنتاج، وتأهيل الطلاب عبر مسارات شاملة (صناعية، تكنولوجية، زراعية، فندقية، وتجارية).

ويؤكد المجلس أن برنامج "جسر" يحقق التمكين والتنافسية للطلاب، حيث يوفر "جسر" بيئات تدريبية متطورة تتيح للخريجين الحصول على مؤهلات مهنية دولية ومعترف بها، تُفتح أمامهم آفاق التعلم المستمر أو ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات الخاصة.

وشدد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على تأييده الكامل للمبادئ الاستراتيجية التي طرحها الوزير محمد عبد اللطيف، خلال قمة الابتكار، والتي تشمل تأهيل المعلم تكنولوجيا، لافتًا إلى أن التحول الحقيقي لا يقتصر على استيراد التقنيات الحديثة بل بإقران التكنولوجيا بمعلمين أكفاء ومناهج مرنة وشراكات حقيقية مع قطاع الصناعة، وإطلاق مبادرة "GenTech" والتي تعني تشغيل أول منصة تعلم رقمية مدمجة للتعليم الفني، مع التركيز على تكافؤ الفرص ودعم الطالبات في المجالات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى التعاون الدولي البنّاء والتي تعبر عن شراكة مثمرة بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والحكومة السويسرية، والاتحاد الأوروبي (برنامج EU4YES)، والتي تعكس التزامًا دوليًا بدعم التجربة المصرية الواعدة.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عبد الرؤوف علام إن التعليم الفني والتكنولوجي اليوم يمر بمرحلة إعادة تأسيس شاملة؛ ولم يعد مجرد سد لثغرات سوق العمل الحالية، بل هو الاستثمار الأهم في بناء مهارات الشباب وتأهيلهم لاقتصاد الغد.

وطالب عبدالرؤوف علام، الطلاب وأولياء الأمور بالاستفادة من هذه الفرص الذهبية والمسارات الموثوقة نحو النجاح، والاستفادة من الخطط والبرامج التي تطلقها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير هذا القطاع الهام والحيوي.

المجلس الأعلى للأمناء الخطوات التنفيذية قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي

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