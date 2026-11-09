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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"إسرائيل تضع العواقب أمام الدول العربية".. د. هاني الملقي في حلقة جديدة من الجلسة سرية مع سمير عمر

سمير عمر
سمير عمر
عادل نصار

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» برومو حلقة جديدة من برنامج "الجلسة سرية"، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، ويستضيف خلالها السياسي والدبلوماسي الأردني الدكتور هاني الملقي، وزير الخارجية ورئيس الوزراء الأردني الأسبق، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومستقبل التعاون العربي والتحديات الإقليمية.

وتناول البرومو تساؤل الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر بشأن قدرة الدول العربية على كسر هيمنة الدول الكبرى في مجال التكنولوجيا، في ظل دخولها العصر التكنولوجي، والفرق بين إنتاج التكنولوجيا واستخدامها، ليرد هاني الملقي بأن إسرائيل تضع الحواجز أمام أي دولة عربية تستطيع تحقيق التقدم، محذرًا من أن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك ضميرًا، وأنه قد يتسبب في حدوث فوضى في العالم.

كما طرح سمير عمر تساؤلًا بشأن إمكانية نشأة قوة عربية مسلحة، حيث ذهب "الملقي" إلى أنه في حالة وجود اصطفاف عربي مع مصر والمملكة العربية السعودية والأردن، فإن ذلك سيكون أفضل.

وأشار وزير الخارجية ورئيس الوزراء الأردني الأسبق، إلى أن العالم بدأ يسمع روايات الطرفين بشأن الظالم والمظلوم، وذلك خلال حديثه عن القضية الفلسطينية، إذ ناقش الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر ما أثير بشأن أحداث السابع من أكتوبر، واحتمال أن تكون قد تُركت لتحدث بما يحقق أهدافًا لإسرائيل، حيث أكد "الملقي"، أن هذا الطرح قد يكون صحيحًا أو غير صحيح.

وتطرق البرومو أيضًا إلى مستقبل القوى السياسية المرتبطة بإيران، حيث طالب الملقي الدول العربية التي بأنه تقدم البديل، ومن المقرر أن تُذاع حلقة برنامج «الجلسة سرية» مع الإعلامي سمير عمر، يوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأردن الذكاء الاصطناعي التعاون العربي هاني الملقي

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