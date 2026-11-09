مسؤول إيراني: الضربات الأمريكية على جزيرة قشم تُلحق أضراراً بأنظمة الرادار والملاحة البحرية

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر إيراني أن الضربات الأمريكية التي شنتها على جزيرة قشم الليلة الماضية ألحقت أضراراً بأنظمة الرادار والملاحة البحرية، فضلاً عن أنظمة زرع الألغام البحرية.

مسؤول محلي: لا تأثير على البنية التحتية الحيوية

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح مسؤول محلي لوكالة فارس شبه الرسمية للأنباء اليوم الاثنين بأن الهجوم الأمريكي الذي استهدف جزيرة قشم الإيرانية ليلة أمس لم يؤثر على أي بنية تحتية أو خدمات حيوية، مضيفاً أن المواقع المستهدفة كانت بعيدة عن المناطق السكنية والتجارية.

انفجارات في قشم قرب مضيق هرمز

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بوقوع انفجارات في وقت متأخر من أمس الأحد في جزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز.