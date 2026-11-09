سمحا للركاب بالجلوس داخل الصندوق.. القبض على سائقين بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين "ربع نقل ، ميكروباص" بالسماح لعدد من الأشخاص بالجلوس أعلى وداخل الصندوق الخلفى للسيارتين حال سيرهما بأحد الطرق بأسيوط معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "إحداهما منتهية التراخيص" وقائديهما (سائق ، عامل "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبنوب)، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 7 نوفمبر الجارى حال سيرهما بأحد الطرق بدائرة المركز.

وتم التحفظ على السيارتين.. واتخاذ الإجراءات القانونية.