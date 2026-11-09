نادي سيتى كلوب يمنح ميار عثمان العضوية الشرفية بعد فوزها بلقب بطلة تحدي القراءة العربى

شهد نادى سيتى كلوب بمحافظة كفر الشيخ، احتفالية، أُعلن خلالها منح ميار عثمان، بطلة تحدي القراء العربي، العضوية الشرفية، نظراً لحرص النادي على تلبية احتياجات واهتمامات جميع افراد الاسر، خاصة الاهتمام بالرياضة والثقافة والفن، وتحقيقا لشعار “ابنى بطل”.

وأهدى ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب والعضو المنتدب، وبحضور وأيمن صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة، ميار محمد بطلة تحدي القراءة العربي، العضوية الشرفية لها ولأسرتها، وسط تواجد عدد كبير من أعضاء النادى.

وأكد ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب، والعضو المنتدب، أن الرحلة التي وصلت لها ميار، أسعدت كل المصريون وجعلتهم يشعرون بالفخر، لما وصلت له من تحقيق تحدي كبير فى عمر الطفولة.

وتابع قائلاً:" فقد تنازلت عن بعض الأشياء التي يرغب الأطفال القيام بها، وتمكنت من منافسة أقرانها والفوز عليهم، كما أن الرئيس كرمها، ويدل على تقدير الدولة للمتميزين، وما وصلت له ميار بداية، ونظراً لحبها للنشاط فقررنا منح العضوية الشرفية، وأنها مثال لكل طفل متفوق".

وعبرت ميار محمد، عن سعادتها بهذه العضوية والتي أسعدتها، مؤكدة أنها تحب الرياضة كثيراً، معبرة عن شعورها بالفخر لمنحها العضوية الشرفية بالنادي، معتبرة أنها فرصة كبيرة في نادي متميز أن تمارس هوايتها، فهي تحب الحركة والجري، كما توجه الشكر لأسرتها وأعضاء النادي الذين أحسنوا استقبالها.