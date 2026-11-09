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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: البرلمان سكت 24 ساعة بعد حادث مات فيه 7 مصريين

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمود محسن

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي تأخر تحرك البرلمان عقب حادث تصادم القطارين في العياط، مشيرة إلى أن المؤسسة التشريعية لم يصدر عنها أي صوت خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، رغم وفاة سبعة مصريين في الحادث، وعدم صدور بيان أو تقديم تعزية أو إعلان موقف واضح من تداعيات الواقعة.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ عددًا من النواب تحركوا عقب الحادث، وكان من بينهم نائب من حزب مستقبل وطن تقدم بسؤال، بينما كان معظم النواب الآخرين الذين صدرت عنهم تحركات من المعارضة، في حين لم يسمع المواطنون صوت نواب لجنة النقل على الإطلاق، رغم أنهم الجهة البرلمانية المعنية بمتابعة هذا الملف.

وأوضحت أن بعض النواب قالوا إنهم كانوا في موقع الحادث، لكنها اعتبرت أن ذلك لا يفسر غياب الموقف البرلماني المعلن طوال 24 ساعة كاملة، سواء من خلال إصدار بيان أو تقديم التعازي أو إعلان تحرك لمناقشة ما حدث، كما انتقدت غياب صوت الأحزاب الكبرى خلال تلك الفترة.

ولفتت الحديدي إلى أن البرلمان ظهر أخيرًا بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الحادث، معلنًا عقد اجتماع للجنة النقل بمجلس النواب في اليوم التالي لمناقشة تداعيات الواقعة، وهو ما يعني أن الاجتماع سينعقد بعد مرور 48 ساعة على سقوط الضحايا.

وشددت على أن هذا الاجتماع لا يُعد اجتماعًا عاجلًا، موضحة أن الاجتماعات العاجلة لها قواعد داخل البرلمان، وأن التحرك العاجل كان ينبغي أن يتم في اليوم نفسه الذي وقع فيه الحادث، وليس الانتظار حتى اليوم التالي، متسائلة باستنكار عن جدوى وصف اجتماع يُعقد بعد 48 ساعة بأنه تحرك عاجل.

الأزمات التي تمس حياة المواطنين

وأكدت أن المواطنين كانوا ينتظرون موقفًا واضحًا من نواب لجنة النقل والأحزاب، وليس مجرد اجتماع متأخر، خاصة أن الحادث وقع في اليوم السابق وأسفر عن وفاة سبعة مصريين، معتبرة أن غياب التحرك البرلماني السريع يثير تساؤلات حول دور النواب في متابعة الأزمات التي تمس حياة المواطنين.

لميس الحديدي القطار العياط الحادث حزب مستقبل وطن

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