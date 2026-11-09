قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حادث العياط| مقترح برلماني لإنشاء وزارة مستقلة للنقل السككي والمترو والمونوريل
كواليس رحيل باسم علي عن جهاز منتخب مصر.. تمسك علي ماهر وراء اختياره والرخصة التدريبية تحسم مصيره
تراجع أسعار اللحوم وارتفاع الدواجن.. ومفاجأة في سعر كرتونة البيض اليوم
كواليس استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لمنتخب مصر
وزير الخارجية الأمريكي: إسرائيل أصبحت غنية بما يكفي لشراء الأسلحة.. ولا تحتاج إلى تمويل
مصر نحو مركز إقليمي للطيران.. إستراتيجية حتى 2030 تعزز الأساطيل وتشرك القطاع الخاص دون المساس بسيادة الدولة
فرصة استثمارية جديدة بالعاصمة.. شروط تخصيص الأراضي ومفاجآت الطرح الأخير
ارتفاع تكاليف الزراعة| هل يحصل الفلاح على العائد العادل؟
لميس الحديدي: المواطن عايز مواصلة آمنة وجيدة بسعر معقول
45 دقيقة حاسمة.. تفاصيل اجتماع ترامب ورئيس الوزراء القطري بشأن إيران
نهاية هيجسيث.. سيناتور جمهوري يقدم بنودا لعزل وزير الحرب الأمريكي
أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس مدربًا لـ ريال أوفيدو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث اللجنة المصرية بـ غزة: مصر أكثر دولة في العالم ساندتنا بمئات آلاف المساعدات

متحدث اللجنة المصرية في غزة: مصر أكثر دولة في العالم ساندتنا بمئات آلاف المساعدات
متحدث اللجنة المصرية في غزة: مصر أكثر دولة في العالم ساندتنا بمئات آلاف المساعدات
شيماء جمال

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، أن مصر تعد أكثر دولة في العالم قدمت الدعم والمساندة للقطاع، مشيرًا إلى أن المساعدات المصرية تصل إلى مستحقيها، وأن اللجنة تواصل جهودها الإغاثية والإنسانية لمساعدة العائلات الفلسطينية.

وقال محمد منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن مصر قدمت مئات الآلاف من الأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن حجم الدعم المصري يعكس استمرار مساندة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

وأوضح محمد منصور، أن عدد الشاحنات التي كانت تدخل القطاع يوميًا قبل السابع من أكتوبر بلغ 600 شاحنة، بينما يدخل حاليًا نحو 200 شاحنة فقط، وهو ما يعكس فارقًا كبيرًا في حجم المساعدات، لافتًا إلى وجود نحو 480 ألف عائلة في قطاع غزة متعطلة عن العمل وتعتمد على المساعدات اليومية.

وأضاف أن اللجنة المصرية تمتلك مطابخ لإعداد الطعام وتوزيعه على العائلات الفلسطينية، كما تتولى توزيع مليون رغيف خبز على الأسر في القطاع.

وأشار محمد منصور، إلى أن مصر أنشأت 18 مخيمًا داخل قطاع غزة، وتقدم من خلالها الرعاية الطبية والتعليمية، إلى جانب توفير المدارس وكل ما يلزم للحياة، مؤكدًا أن اللجنة المصرية سبق أن حذرت في رسائل ومناشدات المؤسسات الأممية والعالم من خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، وطالبت بتقديم الدعم اللازم، مضيفًا: «ولا حياة لمن تنادي».

متحدث اللجنة المصرية في غزة غزة مصر قطاع غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

محمد صلاح

هل تسبب محمد صلاح في رحيل حسام حسن؟.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة

محمد صلاح

بعد أزمة الصورة.. عامر العمايرة يكشف عن حقيقة إساءة محمد صلاح لحسام حسن

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

مفاجأة لعملاء سامسونج.. خطة لاشتراك مدفوع لخدمات الذكاء الاصطناعي

جالاكسي S27 ألترا

مفاجأة في المعالج.. الكشف عن السر الأكبر لهاتف جالاكسي S27 ألترا

أخبار التكنولوجيا |

أخبار التكنولوجيا| 5 طرق لنقل الملفات بين أجهزة الكمبيوتر.. الحل السحري في حال نسيان كلمة مرور الواي فاي

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

المزيد