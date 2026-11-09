متحدث اللجنة المصرية بـ غزة: مصر أكثر دولة في العالم ساندتنا بمئات آلاف المساعدات

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، أن مصر تعد أكثر دولة في العالم قدمت الدعم والمساندة للقطاع، مشيرًا إلى أن المساعدات المصرية تصل إلى مستحقيها، وأن اللجنة تواصل جهودها الإغاثية والإنسانية لمساعدة العائلات الفلسطينية.

وقال محمد منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن مصر قدمت مئات الآلاف من الأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن حجم الدعم المصري يعكس استمرار مساندة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

وأوضح محمد منصور، أن عدد الشاحنات التي كانت تدخل القطاع يوميًا قبل السابع من أكتوبر بلغ 600 شاحنة، بينما يدخل حاليًا نحو 200 شاحنة فقط، وهو ما يعكس فارقًا كبيرًا في حجم المساعدات، لافتًا إلى وجود نحو 480 ألف عائلة في قطاع غزة متعطلة عن العمل وتعتمد على المساعدات اليومية.

وأضاف أن اللجنة المصرية تمتلك مطابخ لإعداد الطعام وتوزيعه على العائلات الفلسطينية، كما تتولى توزيع مليون رغيف خبز على الأسر في القطاع.

وأشار محمد منصور، إلى أن مصر أنشأت 18 مخيمًا داخل قطاع غزة، وتقدم من خلالها الرعاية الطبية والتعليمية، إلى جانب توفير المدارس وكل ما يلزم للحياة، مؤكدًا أن اللجنة المصرية سبق أن حذرت في رسائل ومناشدات المؤسسات الأممية والعالم من خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، وطالبت بتقديم الدعم اللازم، مضيفًا: «ولا حياة لمن تنادي».