رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: مش معقول كل ما تحصل حادثة نعلّق المسؤولية على عامل أو سائق

قال أحمد فوزي، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه لم يكن يتمنى أن تكون أول مداخلة له بصفته رئيسًا للحزب تعليقًا على حادث قطار العياط، مقدمًا العزاء إلى أسر الضحايا، ومتمنيًا أن يمنحهم الله الصبر، وأن يتماثل المصابون للشفاء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أن التعامل المعتاد مع هذه الحوادث يقوم على تحميل المسؤولية لسائق القطار أو مساعده، الذي يُطلق عليه «العطشجي»، أو حتى الكبسولة التي تحدث عنها رئيس هيئة السكة الحديد، مؤكدًا أن الأمر لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، وأنه لا يصح اختزال كل حادثة في خطأ فرد واحد.

وأشار إلى أن الحديث عن نقص الإمكانيات والحاجة إلى أموال لإصلاح أوضاع القطارات كان حاضرًا باستمرار، لافتًا إلى أن الحكومة حصلت على أكثر من قرض، وأن حزبه اعترض على هذه القروض، وكان يسأل عن أوجه إنفاقها، وعن سبب عدم توجيه الأموال إلى الأولويات الأكثر احتياجًا، مثل تطوير الكهرباء، في ظل وجود دراسات كانت تتناول كيفية إصلاح أولويات الإنفاق.

وانتقد فوزي ما وصفه بعدم رؤية الحكومة لوجود مواطنين مصريين فقراء، لا تتجاوز طموحاتهم احتياجات أساسية وبسيطة، قائلًا إن بعضهم لا يريد سوى دراجة قديمة تعمل، بعد أن جرى تفكيك جوانب كثيرة من حياته، وإن كل ما يطلبه هو أن يعيش بأمان.

هذه هي المطالب البسيطة

وضرب أمثلة بهذه الاحتياجات، موضحًا أن المواطن يريد فتح صنبور المياه ليجد مياهًا نظيفة، والحصول على رغيف خبز يأكل به، وأن يجد أبناؤه مقعدًا في المدرسة، وأن يتمكن من الذهاب إلى عمله والعودة منه باستخدام المواصلات دون أن يفقد حياته، مشيرًا إلى أن هذه هي المطالب البسيطة التي يحتاج إليها المواطنون.