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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يحسم ملف مستحقات التوأم.. ومفاجأة بشأن السيارات المهداة من الحبتور

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تحركات داخل اتحاد الكرة لصرف المستحقات المالية الخاصة بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن.

وأكد محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة وجّه الإدارة المالية بسرعة صرف قيمة الشرط الجزائي في عقد حسام وإبراهيم حسن، والذي يعادل راتب ثلاثة أشهر.

وأوضح أن المدير الفني السابق لمنتخب مصر لا توجد له أي مستحقات مالية أخرى متأخرة لدى الاتحاد، بخلاف قيمة الشرط الجزائي المقرر صرفها.

وفي سياق آخر، كشف الناقد الرياضي عن موقف السيارات المهداة إلى حسام حسن وأعضاء جهازه المعاون من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور.

وأشار إلى أن حسام حسن وأعضاء جهازه سيحصلون على السيارات بمجرد وصولها إلى مقر اتحاد الكرة، موضحًا أنها تتواجد حاليًا داخل الجمارك، تمهيدًا لاستلامها.

الناقد الرياضي محمود شوقي اتحاد الكرة لمنتخب مصر حسام حسن شقيقه إبراهيم حسن

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