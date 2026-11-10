مياه الأقصر تشارك في تحرك جديد لتوحيد المشتريات ورفع كفاءة التشغيل

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر في اجتماع موسع للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة آليات تفعيل منظومة الشراء الموحد، وتطوير إجراءات توفير المعدات واحتياجات التشغيل، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويحد من النفقات.

جاءت المشاركة برئاسة المهندس فرج عثمان علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الأقصر، وذلك خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تنفيذا لتوجيهات وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات الشركة القابضة بشأن رفع كفاءة منظومة المشتريات وتوحيد آليات العمل بين الشركات التابعة.

وتناول الاجتماع وضع آليات تنفيذ منظومة الشراء الموحد للمعدات واحتياجات قطاع مياه الشرب، إلى جانب سيارات الكسح، بما يضمن توحيد المواصفات وإجراءات التعاقد والشراء، وترشيد التكاليف، والاستفادة من القدرة الشرائية للشركات التابعة، بما ينعكس على كفاءة التشغيل والصيانة.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من القيادات التنفيذية والفنية بشركة مياه الأقصر، من بينهم نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، ومدير عام الحملة الميكانيكية والإصلاح والصيانة، ومدير عام المشتريات، لمتابعة الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بتطبيق المنظومة.

وتأتي مشاركة شركة مياه الأقصر في إطار توجهها لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة إدارة الموارد والإمكانات المتاحة، بما يدعم تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استمرارية تقديمها للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.