علي جمعة: الذكر والفكر أساس الطريق إلى مقام الإحسان وتزكية النفس

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، أن الذكر والفكر من أصول الطريق إلى الله تعالى، موضحًا أن العلماء الذين اعتنوا بتربية الإنسان حتى يبلغ مقام الإحسان جعلوا هذين الأصلين أساسًا للسير إلى الله، وهو المقام الذي عبَّر عنه سيدنا رسول الله ﷺ بقوله: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ».

وأوضح علي جمعة، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالذكر في مواضع متعددة من القرآن الكريم، فقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، وقوله: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾، مؤكدًا أن الذكر حياة للقلب، وربط للإنسان بربه، واستحضار دائم لمعنى العبودية والافتقار إلى الله.

الذكر والفكر يجتمعان في تدبر خلق الله

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن القرآن الكريم لم يقتصر على الأمر بالذكر، بل دعا كذلك إلى الفكر والتدبر، مستشهدًا بقول الله تعالى في وصف أولي الألباب: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ﴾.

ولفت إلى أن هذه الآية جمعت بين الذكر والفكر في موضع واحد؛ إذ يذكر المؤمنون الله ويتأملون في خلقه، ليقودهم هذا التأمل إلى التسبيح والخشوع والإقرار بعظمة الخالق.

وأوضح أن الفكر ليس على درجة واحدة، فهناك نظر يقف عند ظاهر الأشياء وجمع المعلومات، وهناك فكر يتعمق في حقائقها وأسبابها، بينما الفكر المستنير يربط ما يراه الإنسان بالإيمان بالله، فينتقل من معرفة الصنعة إلى إدراك عظمة الصانع، ومن التأمل في الكون إلى التسبيح والخشوع.

وأضاف أن القرآن الكريم دعا الإنسان إلى التدبر والنظر والقراءة، في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾، وقوله: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا﴾، وقوله: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، مبينًا أن التأمل يشمل القرآن الكريم، والكون، والنفس الإنسانية التي جعلها الله آية من آياته.

ضوابط الذكر والدعاء

وتطرق الدكتور علي جمعة إلى سعة باب الذكر والدعاء، موضحًا أن سيدنا رسول الله ﷺ علَّم أمته نماذج متعددة من الذكر والثناء على الله، مستشهدًا بما ورد عن رجل قال في الصلاة: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ»، فلما انتهت الصلاة سأل النبي ﷺ عن القائل، ثم أخبره أن بضعة وثلاثين ملكًا ابتدروا هذه الكلمات.

كما أشار إلى أن النبي ﷺ كان يلزم التلبية المعروفة في الحج، بينما كان الصحابة يلبون بألفاظ أخرى، ولم ينكر عليهم ما كان صحيح المعنى.

وأوضح أن ذلك يعلم المسلمين أمرين؛ أولهما أن الأذكار الواردة عن النبي ﷺ لها مكانتها وبركتها، وأن الاقتداء بها غاية محمودة، وثانيهما أن باب الدعاء والذكر المطلق لا يقتصر على ألفاظ قليلة، ما دام الدعاء صحيح المعنى، ومتوجهًا به صاحبه إلى الله، وخاليًا من المحظور الشرعي.

وأكد أن بعض الناس يجدون قلوبهم في الأدعية المأثورة عن رسول الله ﷺ، وهو خير عظيم، بينما قد يفتح الله على آخر بدعاء وثناء صحيح المعنى يناجي به ربه، مشددًا على أنه لا ينبغي أن يتحول اختيار الإنسان لنفسه إلى تضييق على غيره فيما وسَّعه الشرع، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾.

التصوف تربية روحية تجمع الذكر والتزكية

وبيَّن مفتي الجمهورية السابق أن العلماء والصالحين عبر القرون وضعوا أدعية ومناجيات تستمد معانيها من القرآن والسنة وأسماء الله الحسنى، مع التمييز بين القرآن الكريم والحديث النبوي والدعاء، وعدم الخلط بينها أو نسبة ما لم يقله النبي ﷺ إليه.

وأشار إلى أن التربية الروحية تقوم على ذكر يحيي القلب، وفكر ينير العقل، وتخلٍّ عن الرذائل، وتحلٍّ بالفضائل، حتى يصفو الإنسان في سيره إلى الله تعالى.

وتابع قائلا: المقصود من طريق التصوف عند أهله ألا يظل الدين مجرد معلومات في العقل أو كلمات على اللسان، بل يتحول إلى ذكر وفكر وتزكية وأدب وعبودية، موضحًا أن الطريق إلى الإحسان لا يقوم على الذكر بلا فكر، ولا على الفكر بلا ذكر، وإنما يجمع بين قلب ذاكر، وعقل متفكر، ونفس تتزكى، وسلوك يستقيم على مراد الله.