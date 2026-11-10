60 طالبة على منصة التفوق.. وفاء رضا تشهد تكريم المتفوقات بمدرسة جمال عبد الناصر بطور سيناء

شهدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي نظمتها مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية والثانوية بنات، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، لتكريم 60 طالبة من المتفوقات والأوائل بمختلف الصفوف الدراسية، عن العام الدراسي 2025/2026.

جاء ذلك بحضور إبراهيم اللقاني، مدير التعليم العام بالمديرية، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وإيهاب الميرغني، مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، والشيخ سليمان أبو بريك، رئيس مجلس أمناء إدارة طور سيناء، وأحمد الجزاوي، رئيس مجلس أمناء المدرسة، وكان في استقبالهم محمد عبد العزيز، مدير المدرسة.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، خلال كلمتها بالحفل، أن الجد والاجتهاد والمثابرة هي مفاتيح النجاح والتفوق، مشيدة بالمستوى المتميز لطالبات المدرسة، وبجهود المعلمين وإخلاصهم في أداء رسالتهم التعليمية، ودورهم في الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي.

كما أشادت بدور أولياء الأمور وحرصهم على التواصل المستمر مع إدارة المدرسة، والتعاون معها لدعم الطالبات وتحفيزهن على التفوق والتميز.

وهنأت مديرة المديرية الطالبات المكرمات، معربة عن تقديرها لما حققنه من نتائج متميزة، وحثتهن على مواصلة الاجتهاد والحفاظ على تفوقهن، والسعي إلى تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المراحل الدراسية، مؤكدة أن تكريم المتفوقات يمثل حافزًا لمواصلة النجاح والتميز.

ومن جانبه أعرب محمد عبد العزيز، مدير المدرسة، عن شكره للدكتورة وفاء رضا، لحرصها على مشاركة الطالبات فرحتهن بالتفوق، ودعمها المتواصل للارتقاء بالعملية التعليمية.

وأوضح أن التكريم شمل 60 طالبة، بواقع 10 طالبات بالصف الأول الإعدادي، و11 طالبة بالصف الثاني الإعدادي، و13 طالبة بالصف الثالث الإعدادي، و10 طالبات بالصف الأول الثانوي، و13 طالبة بالصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى تكريم 3 طالبات لحصولهن على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة في مسابقة «تحدي القراءة العربي».

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الاستعراضية والوطنية ذات الطابع السيناوي، وسط أجواء من البهجة والسعادة بين وأولياء أمورهن، احتفاءً بالتفوق وتقديرًا للجهود المبذولة في تحقيق النجاح.