قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان
وزير الاستثمار: القطاع المصرفي شريك رئيس في دعم توسع الشركات المصرية بأفريقيا
وزير الخارجية الأمريكي: الحصار على إيران يحقق أهدافه ولا حاجة لعمل عسكري
مخاوف من موجة غلاء في أمريكا.. CNN: التضخم يتجاوز التوقعات ويزيد أعباء المعيشة على المواطنين
وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزراء الصحة العرب يخصصون 400 ألف دولار لدعم فلسطين واليمن والسودان صحيا
محاولة إقالتي عبثية| وزير الحرب الأمريكي: ضرب إيران كان ضرورياً ولن نعتذر لها
الطاقة والاستثمار على رأس الأولويات.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
وزير الخارجية الأوكراني: ندعو إلى توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا
مدارس «أجرو» لتكنولوجيا المياه.. التخصصات ونظام الدراسة وفرص العمل
10 مليارات دولار تهدد إسرائيل.. طلبات أسلحة أمريكية بلا تمويل وترامب يهدد بقطع شريان الدعم العسكري
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

60 طالبة على منصة التفوق.. وفاء رضا تشهد تكريم المتفوقات بمدرسة جمال عبد الناصر بطور سيناء

أثناء التكريم
أثناء التكريم
ايمن محمد

شهدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي نظمتها مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية والثانوية بنات، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، لتكريم 60 طالبة من المتفوقات والأوائل بمختلف الصفوف الدراسية، عن العام الدراسي 2025/2026.

جاء ذلك بحضور إبراهيم اللقاني، مدير التعليم العام بالمديرية، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وإيهاب الميرغني، مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، والشيخ سليمان أبو بريك، رئيس مجلس أمناء إدارة طور سيناء، وأحمد الجزاوي، رئيس مجلس أمناء المدرسة، وكان في استقبالهم محمد عبد العزيز، مدير المدرسة.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، خلال كلمتها بالحفل، أن الجد والاجتهاد والمثابرة هي مفاتيح النجاح والتفوق، مشيدة بالمستوى المتميز لطالبات المدرسة، وبجهود المعلمين وإخلاصهم في أداء رسالتهم التعليمية، ودورهم في الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي.

كما أشادت بدور أولياء الأمور وحرصهم على التواصل المستمر مع إدارة المدرسة، والتعاون معها لدعم الطالبات وتحفيزهن على التفوق والتميز.

وهنأت مديرة المديرية الطالبات المكرمات، معربة عن تقديرها لما حققنه من نتائج متميزة، وحثتهن على مواصلة الاجتهاد والحفاظ على تفوقهن، والسعي إلى تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المراحل الدراسية، مؤكدة أن تكريم المتفوقات يمثل حافزًا لمواصلة النجاح والتميز.

ومن جانبه أعرب محمد عبد العزيز، مدير المدرسة، عن شكره للدكتورة وفاء رضا، لحرصها على مشاركة الطالبات فرحتهن بالتفوق، ودعمها المتواصل للارتقاء بالعملية التعليمية.

وأوضح أن التكريم شمل 60 طالبة، بواقع 10 طالبات بالصف الأول الإعدادي، و11 طالبة بالصف الثاني الإعدادي، و13 طالبة بالصف الثالث الإعدادي، و10 طالبات بالصف الأول الثانوي، و13 طالبة بالصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى تكريم 3 طالبات لحصولهن على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة في مسابقة «تحدي القراءة العربي».

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الاستعراضية والوطنية ذات الطابع السيناوي، وسط أجواء من البهجة والسعادة بين  وأولياء أمورهن، احتفاءً بالتفوق وتقديرًا للجهود المبذولة في تحقيق النجاح.

جنوب سيناء تعليم مدرسة جمال عبد الناصر تكريم طالبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

ياسر ابراهيم

حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ترشيحاتنا

بسمة هنداوي

بسمة هنداوي تفتح ملف تطوير الخطاب الديني: المنبر وحده لا يكفي.. نريد أئمة في قلب المجتمع

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر يتفقدان خطة التأمين ميدانيا

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر يتابعان خطة تأمين احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات

تكريم

طلاب مدارس أسوان يحصدون جوائز عالمية بمشروعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد