برلماني: جهود كبيرة لتأمين السلع الاستراتيجية.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي ركيزة أساسية للأمن القومي

أكد الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، مشددًا على أن تعزيز الأمن الغذائي وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي يمثلان أحد أهم الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الوزارة نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح مهران أن التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد تبرز أهمية التوسع في الإنتاج الزراعي المحلي، والعمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يضمن استدامة توافر السلع الأساسية ويحد من التأثر بالتقلبات في الأسواق العالمية.

دعم القطاع الزراعي

وشدد على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى دعم القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أن تحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي لا يمثل هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل يعد ضرورة استراتيجية لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين جهود الحكومة والمزارعين والقطاع الخاص لدعم الإنتاج الوطني.

وشدد على أن تأمين غذاء المصريين وتعزيز قدرة الدولة على إنتاج احتياجاتها الأساسية يمثلان أولوية وطنية تستوجب مواصلة العمل والتخطيط طويل المدى، بما يحقق الاستقرار الغذائي ويحمي مصالح الأجيال المقبلة.