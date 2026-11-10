امتنع عن دقع الإيجار.. ضبط متهم تعدى على أسرة بالضرب بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على قطعة أرض ملكه وتحطيم بعض محتويات منزله والتعدى عليه وأسرته بالضرب بإستخدام عصا خشبية بالدقهلية.



بالفحص تبين وجود خلافات حول قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة مركز شرطة المنزلة مملوكة لطرف أول: (القائم على النشر "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة"، ووالده "مصاب بكسر بالساق اليمنى"، وشقيقة والده) ومستأجرة للطرف الثانى: (عامل "له معلومات جنائية ") لعدم سداد القيمة الإيجارية لها "محرر بشأنها عدة محاضر" قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام قطعة حديدية محدثاً الإصابات المشار إليها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات ، وتخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.