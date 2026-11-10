مازدا Cx 3 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مازدا Cx 3 موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: مازدا Cx 3 موديل 2027، وتنتمي Cx 3 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك مازدا Cx 3 موديل 2027

مازدا Cx 3 موديل 2027

تستمد سيارة مازدا Cx 3 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 110 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 144 نيوتن/متر، وتصل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مازدا Cx 3 موديل 2027

مازدا Cx 3 موديل 2027

تمتلك سيارة مازدا Cx 3 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها سائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Tyre pressure sensor، وبها Immobilizer Key، وبها Fog Lights .

مواصفات مازدا Cx 3 موديل 2027

زودت سيارة مازدا Cx 3 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB .

مازدا Cx 3 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة مازدا Cx 3 موديل 2027 بها، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Touch Screen .

سعر مازدا Cx 3 موديل 2027

مازدا Cx 3 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة مازدا Cx 3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مازدا Cx 3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مازدا Cx 3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 360 ألف جنيه