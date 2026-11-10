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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 962 محضرا تموينيا متنوعا خلال شهر أكتوبر بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

استعرضت محافظة دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن، خلال الفترة من 1 حتى 31 أكتوبر 2026، والتي أسفرت عن تحرير 962 محضرًا متنوعاً للمخالفات التموينية.

وفي هذا السياق، أوضح بيان المديرية أن الحملات التموينية المكثفة التي استهدفت المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 240 محضراً، تنوعت ما بين مخالفات نقص وزن الخبز، وعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن الأسعار، فضلاً عن مخالفات سجل الزيارات والتوقف الجزئي وضبط الماكينات، وغيرها من المخالفات.

كما أسفرت الحملات على الأسواق عن تحرير 722 محضراً، لعدد من المخالفات، من بينها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، ومخالفات تداول المواد البترولية، واللحوم المكشوفة، والغش التجاري، ومزاولة النشاط دون ترخيص، فضلاً عن مخالفات البدالين التموينيين والسلع مجهولة المصدر، وغيرها من المخالفات المتعلقة بالاشتراطات التموينية والصحية.

وفيما يتعلق بالرقابة على جودة السلع بالمطاحن، تم أخذ 45 عينة من القمح والدقيق خلال الفترة المشار إليها، بواقع 18 عينة قمح و27 عينة دقيق، وذلك للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات المقررة.

وتأتي تلك الحملات في إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية المستمرة لإحكام الرقابة على المنظومة التموينية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والممارسات الاحتكارية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على حقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزي التموين

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