خبير: روسيا تتمسك بشروطها.. وأوكرانيا ترفض الاستسلام أو الخضوع للمطالب الروسية

قال إيفان يواس، مستشار مركز السياسات الخارجية الأوكرانية، إن التوقع الرئيسي من الاجتماع المنعقد في أبوظبي يتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل أسرى الحرب، مؤكدًا عدم وجود فرص كافية في الوقت الراهن لإنهاء الحرب أو التوصل إلى تسوية شاملة.

وأضاف، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا تتمسك بموقفها وشروطها المتعلقة بالحرب، في حين ترفض أوكرانيا الاستسلام أو الخضوع للمطالب الروسية، بعد نحو خمس سنوات من الحرب.

وأوضح أن المفاوضات الحالية قد تشهد التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى، إلى جانب إجراء بعض المناقشات المتعلقة بالضمانات الأمنية، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة إيجابية وبداية جيدة، لكنه استبعد صدور قرار حاسم بشأن إنهاء الحرب خلال هذه الجولة من المفاوضات.

وفيما يتعلق بالضمانات التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها، أوضح أن كييف تتمسك بموقف يقوم على تجميد الحرب وبدء المفاوضات في مرحلة لاحقة، بينما ترى روسيا أن هذا الطرح غير كافٍ، وتطالب بالحصول على ضمانات أيضًا.

وأشار إلى أن أوكرانيا ترى أن روسيا هي الطرف الذي بدأ الحرب، متهمًا القوات الروسية باستهداف المدنيين بصورة يومية، لافتًا إلى دور الصحفيين في توثيق الجرائم الروسية داخل أوكرانيا، ونقلها إلى الرأي العام العالمي من خلال الصور ومقاطع الفيديو.