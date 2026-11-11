أخبار الوادي الجديد: المحافظ تترأس اجتماع المجلس التنفيذي وتوجّه بتكثيف المتابعة الميدانية وتُكرّم عددًا من القيادات التنفيذية تقديرًا لجهودهم

شهدت محافظه الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماع المجلس التنفيذي وتوجه بتكثيف المتابعة الميدانية

ترأست حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أ.ح. هشام عبدالسميع الشيمي، سكرتير عام المحافظة، واللواء علاء دبوس، مساعد أمن الوادي الجديد، والعميد حسام عطوة، المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والمعنيين بمختلف القطاعات الحكومية والخدمية.

حيث أكدت أن المرحلة الراهنة تستلزم توجيه الجهود التنفيذية والتعاون المتكامل وفق خطة تستند إلى احتياجات التنمية الفعلية بالمراكز، مشددة على ضرورة مواصلة العمل الميداني، وتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والقطاعات نحو تطوير معدلات الأداء وجودة الخدمات، إلى جانب إحكام المتابعة لضمان سرعة الإنجاز والتعامل الفوري مع المعوقات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الحيوية وتلبية تطلعات المواطنين.

ووجّهت المحافظ خلال الاجتماع بعدد من التكليفات والإجراءات التنفيذية، جاء أبرزها:

▪️ تكثيف المرور الميداني لرؤساء القرى على القطاعات الحيوية، صباحًا ومساءً، خاصة المستشفيات والمنشآت التموينية والوحدات الصحية والمدارس، بالتنسيق مع المراكز؛ للتأكد من انتظام العمل وكفاءة تقديم الخدمات.

▪️ تشكيل لجنة مختصة لمتابعة إجراءات بدء استلام مقر فرع جهاز شؤون البيئة، تمهيدًا لتحويله إلى مركز لعلاج الإدمان وتأهيل المتعافين، مع التنسيق لرفع كفاءة المقر واستيفاء التجهيزات اللازمة.

▪️ تخصيص قطعة أرض بمساحة (580م²) بالمجان لصالح جامعة الوادي الجديد؛ لإقامة ملحق للمستشفى الجامعي، بالتوازي مع دفع معدلات تنفيذ المشروع وتذليل المعوقات بالتنسيق مع الجامعة؛ لضمان سرعة الإنجاز وفق البرامج الزمنية المحددة.

▪️ تفعيل مبادرة «خطوة للأمان»، وتكثيف التوعية المرورية والإرشادات الوقائية؛ للحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة العامة على الطرق السريعة.

▪️ التوسع في إتاحة منافذ توفير السلع والمنتجات الغذائية، من خلال تخصيص قطعة أرض بمساحة (64م²) بمدينة باريس، وقطعة أخرى بمساحة (200م²) بالمجان بالوحدة المحلية لمركز الفرافرة، لصالح جهاز مستقبل مصر ؛ لإقامة منافذ لعرض وتوزيع المنتجات الغذائية وممارسة الأنشطة المختلفة.

▪️تخصيص مساحة (8000م²) بالمجان بقرى فلسطين بمركز الخارجة؛ لإقامة منازل ريفية، تعزيزًا لجهود التوسع في توفير الوحدات السكنية بالمناطق القروية.

▪️ تعزيز كفاءة المتابعة الميدانية للمشروعات والتكليفات، وربط نتائج الجولات التفقدية بمعدلات التنفيذ الفعلية، مع إعداد تقارير دورية لعرض الموقف التنفيذي والإجراءات المتخذة حيال المعوقات.

▪️ تنمية المواهب والقدرات الإبداعية لدى الطلاب، من خلال تكليف مديرية التربية والتعليم بإعداد تصور متكامل لإطلاق برنامج يستهدف مختلف المراحل التعليمية، لاكتشاف ورعاية المتميزين في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، بما يتوافق مع تمكين فرص التأهيل وإتاحة الفرص الكاملة للمشاركة.

▪️ إقرار تخفيض مقابل أعمال الصيانة للمشروعات بالمنطقة الصناعية إلى (5) جنيهات عن كل متر، للمشروعات التي تزيد مساحتها على (500م²) أو تقل عنها.

▪️ إحكام متابعة منظومة المتغيرات المكانية، وتسريع التعامل مع الحالات التي يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة تجاه أي حالات تقاعس أو إخلال بالمسؤوليات.

▪️ حصر المشروعات الحيوية بمختلف القطاعات وتحديد احتياجاتها التمويلية والفنية، لبحث توفير الدعم اللازم ودفع معدلات التنفيذ.

▪️ متابعة توفير الاحتياجات الأساسية بقرى الشب بمركز باريس، من خلال التنسيق الدائم بين الوحدة المحلية والجهات المعنية وتشكيل لجنة للمرور الدوري للوقوف على مستلزمات القرى.

▪️ تخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة (300م²) بالمجان بمركز الفرافرة؛ لإقامة أحد مواقع إيواء الكلاب الضالة (الشلاتر)، مع متابعة استكمال أعمال الإنشاء وفق الاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة.

▪️دعم منظومة الحماية المدنية بمركز الخارجة، من خلال إتاحة قطعتي أرض بالمجان لإقامة نقطتي إطفاء بتقسيم أرض السلام (400م²) وقرية أبو طرطور (2026م²)، لصالح الوحدة المحلية للمركز.

▪️ تخصيص قطعة أرض بمساحة (2500م²) بالمجان بطريق الخارجة/باريس؛ لإقامة مسجد بيئي، دعمًا للخدمات الدينية بالمنطقة.

وخلال الاجتماع، استعرضت المحافظ مؤشرات الأداء والإنجاز لعدد من الملفات الحيوية، شملت منظومة تقنين أراضي الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، موجهةً بتكثيف جهود المتابعة وتسريع معدلات الإنجاز، والالتزام بالتوقيتات المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي حالات تقاعس أو إخلال بالمسؤوليات، بالتوازي مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين، تحقيقًا للانضباط المؤسسي وحسن إدارة أصول الدولة وصون مقدراتها.



محافظ الوادي الجديد تُكرّم عددًا من القيادات التنفيذية تقديرًا لجهودهم المتميزة

كرّمت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، عددًا من القيادات التنفيذية، وذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة المشير طنطاوي؛ تقديرًا لمسيرتهم الوظيفية وما قدموه من جهود وإسهامات في مواقع المسؤولية، واعتزازًا بنماذج العطاء والتميز المهني.

وشمل التكريم المهندسة منى محمد علي مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية سابقًا، والأستاذ أحمد خليل مدير عام مديرية التنظيم والإدارة سابقًا؛ وذلك بمناسبة بلوغهما سن التقاعد الوظيفي تقديرًا لما قدماه من جهود وإسهامات خلال مسيرتهما المهنية. كما شمل التكريم المهندسة فريال عمر رئيس قطاع الوادي الجديد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد سابقًا؛ تقديرًا لجهودها خلال فترة توليها مسؤولية القطاع بالمحافظة، والمهندسة دعاء دويدار مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة؛ تقديرًا لجهودها في ملف تحديث الحيز العمراني لمدينة الخارجة واعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لقري بلاط.

وخلال كلمتها، أعربت المحافظ عن تقديرها لما قدمته القيادات المُكرّمة من جهود وإسهامات في خدمة العمل العام، مشيدةً بما اتسمت به مسيرتهم المهنية من إخلاص وتفانٍ، ومؤكدةً أن ما تحقق من إنجاز في مختلف القطاعات هو نتاج لتكامل الجهود، آملةً للوادي الجديد مزيدًا من الرّقي والازدهار بجهود قياداته وأبنائه المخلصين.