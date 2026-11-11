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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة لإعادة تشغيل مراكز الشباب المغلقة وتحويلها إلى قلاع للخدمات المجتمعية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وعضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة بشأن استمرار وجود مراكز شباب مغلقة أو غير مستغلة الاستغلال الأمثل، وضرورة التحرك لإعادة تشغيلها وتحويلها إلى منصات متكاملة لتقديم الخدمات الرياضية والتدريبية والثقافية والمجتمعية، خاصة بمحافظة الشرقية.

مؤكداً أن مراكز الشباب تمثل ثروة قومية وأصولاً مجتمعية لا يجوز تركها معطلة أو الاكتفاء بتشغيلها بصورة شكلية، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى تعظيم الاستفادة من كل منشأة عامة، وتحويلها إلى مساحة حقيقية لبناء الإنسان واكتشاف المواهب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وقال " أباظة " : إن محافظة الشرقية، بما تضمه من قرى ومراكز ومدن ذات كثافات سكانية كبيرة، تحتاج إلى مراجعة شاملة لخريطة مراكز الشباب، وحصر المنشآت المغلقة أو محدودة النشاط، وتحديد أسباب تعثر تشغيلها، سواء بسبب نقص التمويل أو عدم إجراء الصيانة أو غياب التجهيزات أو ضعف منظومة الإدارة، مع وضع جدول زمني ملزم لإعادة فتحها وتطوير خدماتها.

 مشيراً إلى أن المطلوب لم يعد مجرد إعادة تشغيل الملاعب والصالات الرياضية، وإنما الانتقال إلى مفهوم جديد لمراكز الشباب باعتبارها مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تضم ورشاً للتدريب المهني والحرفي، وقاعات للتدريب على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، وبرامج للتثقيف وريادة الأعمال، ومبادرات لاكتشاف المواهب الرياضية والفنية، بما يربط هذه المنشآت باحتياجات الشباب الفعلية ومتطلبات سوق العمل.

وأكد أهمية إطلاق برنامج لتشغيل المراكز غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وفق ضوابط تضمن الحفاظ على ملكية الدولة وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة، مع إمكانية تخصيص مساحات داخل هذه المراكز لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وورش تدريب إنتاجية، بما يحقق موارد ذاتية تساعد على استمرار التشغيل والصيانة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بإتاحة المنشآت والأنشطة للفتيات والشباب على حد سواء، وعدم اقتصار الخدمات على المدن الكبرى، مع إعطاء أولوية للقرى والمناطق الأكثر احتياجاً بمحافظة الشرقية.

وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة قائلاً : ما العدد الفعلي لمراكز الشباب المغلقة أو غير المستغلة أو محدودة النشاط بمحافظة الشرقية، وما الأسباب التي أدت إلى توقفها، ومن المسؤول عن استمرار عدم الاستفادة منها؟ وما خطة وزارة الشباب والرياضة لإعادة تشغيل هذه المراكز، والجدول الزمني المحدد للتطوير والصيانة، وحجم الاعتمادات المالية المخصصة لذلك؟ ولماذا لا يتم تحويل مراكز الشباب إلى منصات للتدريب المهني والتكنولوجي والثقافي وتأهيل الشباب لسوق العمل، بالتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب والمصانع والشركات؟ وما مدى استعداد الوزارة لتطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتشغيل المنشآت المتوقفة، وربط تمويلها واستمرار دعمها بمؤشرات أداء معلنة تقيس أعداد المستفيدين وجودة الخدمات والأنشطة وفرص التدريب والتشغيل؟ مؤكداً على أن مراكز الشباب يجب أن تتحول من مجرد منشآت رياضية إلى مؤسسات فاعلة في التنمية المحلية وبناء الإنسان.

وطالب بوضع خريطة واضحة للمراكز المتوقفة بمحافظة الشرقية، والبدء الفوري في إعادة تشغيلها، ومناقشة طلب الإحاطة بحضور المسؤولين المعنيين للوقوف على الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني لتحقيق ذلك.

طلب إحاطة وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس الوزراء الشرقية رئيس مجلس النواب

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