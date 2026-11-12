أجندة أخبار الخميس 12 نوفمبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

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انطلاق الدورة الثانية لمعرض "ستون أفريقيا 2026" بمدينة نصر

تنطلق فعاليات الدورة الثانية لمعرض "ستون أفريقيا 2026" للرخام والجرانيت والأحجار الطبيعية، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة 200 مشتري دولي من 40 دولة، ويتضمن مؤتمرا يناقش اقتصاديات القيمة المضافة والعناية بالرخام ومعالجته، ويستمر حتى 15 نوفمبر.

انطلاق بطولة مصر الدولية لقفز الموانع بوادي الفروسية

تنطلق بطولة مصر الدولية لقفز الموانع بمجمع وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية، بمشاركة فرسان محليين ودوليين، وتستمر حتى 14 نوفمبر.

انطلاق معرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بناديي الأهلي والزمالك

ينظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضا لأحدث إصداراته العلمية والثقافية والدينية، بالنادي الأهلي بالجزيرة ونادي الزمالك بميت عقبة، تحت رعاية وزير الأوقاف أسامة الأزهري، ويستمر حتى 13 نوفمبر.

انطلاق معرض "صنع في دمياط" للأثاث بمدينة نصر

تنطلق فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث بأرض معارض جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، بمشاركة نحو 100 صانع يقدمون تشكيلات متنوعة من الأثاث الدمياطي بتصميمات عصرية وعروض ترويجية، ويستمر حتى 21 نوفمبر.

حلقة نقاشية حول تطوير تعليم إدارة المشاريع بالقاهرة

يعقد معهد إدارة المشاريع (PMI) بالقاهرة حلقة نقاشية لقيادات المؤسسات الأكاديمية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة نحو 15 جامعة مصرية، لمناقشة تطوير المناهج ودمج الذكاء الاصطناعي والاستدامة والأساليب الرشيقة في تعليم إدارة المشاريع.

ختام المؤتمر العربي الثاني للكفاءات الصحية المهاجرة بالقاهرة

تختتم بالقاهرة فعاليات المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية، بمشاركة وزير الصحة خالد عبد الغفار، ويتضمن إطلاق استراتيجية عربية للاستفادة من هذه الكفاءات وتطوير الخدمات الصحية.

عرض "جزيرة العهد" بالمهرجان القومي للمسرح المدرسي

يقدم منتخب إدارة الرياض بمحافظة كفر الشيخ عرض "جزيرة العهد" على مسرح السامر، في الرابعة مساءً، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري.

عرض «أرض الخوف» بالمهرجان القومي للمسرح المدرسي

تقدم مدرسة خالد كمال المغربي الثانوية بنات بمحافظة القليوبية عرض «أرض الخوف»، على مسرح روض الفرج، في الخامسة والنصف مساءً، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

عرض «تك بوك» بالمهرجان القومي للمسرح المدرسي

تقدم مدرسة السلام الخاصة للتعليم الأساسي بمحافظة الأقصر عرض «تك بوك»، على مسرح السامر، في السابعة مساءً، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

عرض فيلم "المحبوبة" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47 فيلم "المحبوبة" للمخرج رودريجو سوروجويان، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

عرض فيلم "أنا أؤدي روكي" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض المهرجان فيلم "أنا أؤدي روكي" للمخرج بيتر فاريلي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الثالثة والنصف عصرًا.

عرض فيلم "البرانية" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض المهرجان فيلم "البرانية" للمخرجة أشجان الهمص، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في السادسة والنصف مساءً، ضمن عروض السجادة الحمراء، يعقبه نقاش مع الجمهور.

عرض فيلم "فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض المهرجان فيلم "فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب" للمخرج رالف بليجر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في التاسعة والنصف مساءً، ضمن عروض السجادة الحمراء، يعقبه نقاش مع الجمهور.

عرض فيلم "قبل شروق الشمس من الغرب" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض المهرجان فيلم "قبل شروق الشمس من الغرب" للمخرج أزامات شارجين، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في الثالثة عصرًا، يعقبه نقاش مع الجمهور.

عرض فيلم "السماء والأرض" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض المهرجان فيلم "السماء والأرض" للمخرجة ميا بندريميا، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في السادسة مساءً، ضمن عروض السجادة الحمراء، يعقبه نقاش مع الجمهور.

عرض فيلم "أشياء جميلة لتأملها" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض المهرجان فيلم "أشياء جميلة لتأملها" للمخرج إيفان أوستروتشوفسكي، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في التاسعة مساءً، ضمن عروض السجادة الحمراء، يعقبه نقاش مع الجمهور.

محاضرة للمخرج ماتيو جاروني بمهرجان القاهرة السينمائي

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية محاضرة للمخرج ماتيو جاروني، ضمن فعاليات المهرجان، في الثانية عشرة ظهرًا.

محاضرة للسيناريست مدحت العدل بمهرجان القاهرة السينمائي

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية محاضرة للسيناريست مدحت العدل، ضمن فعاليات المهرجان، في الثانية ظهرًا.

عرض فيلم "الكلاب الميتة لا تعض" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض المهرجان فيلم «الكلاب الميتة لا تعض» للمخرج نوري جيهان أوزدوجان، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في الخامسة مساءً، يعقبه نقاش مع الجمهور.

عرض فيلم "ما يقودنا إليك" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض المهرجان فيلم "ما يقودنا إليك" للمخرج خليل شرتي، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة والنصف مساءً، يعقبه نقاش مع الجمهور.

عرض ثلاثة أفلام مرممة ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 47 ثلاثة أفلام ضمن برنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تبدأ بفيلم "جريمة في الحي الهادئ"للمخرج حسام الدين مصطفى في الثالثة عصرًا، يليه "امرأة في الطريق" للمخرج عز الدين ذو الفقار في الخامسة مساءً، ثم "القاهرة 30" للمخرج صلاح أبو سيف في التاسعة والنصف مساءً.

عرض فيلم "تحيا كارمن" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض المهرجان فيلم "تحيا كارمن" للمخرج سيباستيان لودينباخ، بسينما الزمالك 1، في الرابعة مساءً.

عرض فيلم «لا رجال صالحون» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض المهرجان فيلم «لا رجال صالحون» للمخرجة شهربانو سادات، بسينما زاوية 1، في السادسة مساءً.

ورشة لتطوير سيناريوهات المسلسلات القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ورشة لتطوير سيناريوهات المسلسلات القصيرة، بالتعاون مع «سرد»، وتدربها راجية حسن، بالجامعة الأمريكية بالتحرير، من الحادية عشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بدعوات خاصة.

ورشة لإعداد الممثلين أمام الكاميرا بمهرجان القاهرة السينمائي

ينظم المهرجان ورشة للتدريب على الأداء أمام الكاميرا، بالتعاون مع مؤسسة «الورشة»، بقيادة أحمد مبارك، بالجامعة الأمريكية بالتحرير، من الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بدعوات خاصة.

ورشة لتطوير مسلسلات النوع بمهرجان القاهرة السينمائي

ينظم المهرجان ورشة لتطوير مسلسلات النوع، يدربها محمود عزت، بالجامعة الأمريكية بالتحرير، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الخامسة مساءً، بدعوات خاصة.

ملتقى "من الكتاب إلى الشاشة" بمهرجان القاهرة السينمائي

تتواصل فعاليات ملتقى "من الكتاب إلى الشاشة"، الذي ينظمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للمرة الأولى ضمن "أيام القاهرة لصناعة السينما"، بمشاركة 10 دور نشر مصرية، بهدف تحويل الأعمال الأدبية إلى أفلام ومسلسلات وتعزيز التعاون بين الناشرين والمنتجين.

عرض "الغابة" بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يقدم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي عرض «الغابة» على مسرح د. عاطف عوض، في الحادية عشرة والنصف صباحا.

استعراضات فنية بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يقدم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي استعراضات فنية بمدرسة الفنون، في الحادية عشرة صباحا.

عرض «وطن بيسكننا» بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يقدم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي عرض «وطن بيسكننا» بمدرسة الفنون، في الواحدة والنصف ظهرا.

ورشتان للإخراج والتمثيل بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

ينظم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي بقاعة د. نهاد صليحة ورشة للإخراج في الواحدة ظهرا، وورشة للتمثيل في الثانية ظهرا.

ورشة الإلقاء بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

ينظم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي ورشة للإلقاء بمسرح ثروت عكاشة، في الثانية ظهرا.

ندوة ذوي الهمم بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

ينظم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي ندوة لذوي الهمم بمسرح ثروت عكاشة، في الخامسة مساء.

عرض "مملكة السكر" بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يقدم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي عرض «مملكة السكر» بمسرح فنون مسرحية، في السادسة مساء."

عرض «مملكة المهن العظيمة» بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يقدم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي العرض العماني «مملكة المهن العظيمة» بمسرح د. نهاد صليحة، في التاسعة مساء.

أشرف زكي يحاضر عن "صناعة النجومية" بمدينة الثقافة والعلوم

ينظم المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بمدينة الثقافة والعلوم ندوة "صناعة النجومية"، يحاضر فيها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حول الانتقال من الموهبة إلى الاحتراف والتأثير، بقاعة 1012، في الحادية عشرة صباحًا.

حفل "منوعات غنائية" بدار أوبرا الإسكندرية

تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفل «منوعات غنائية»، بقيادة المايسترو محمد الموجي، على مسرح سيد درويش، في الثامنة مساءً، بمشاركة نخبة من مطربي الأوبرا.

انطلاق عرض "صحينا يا سينا" بمسرح أوبرا ملك

تستضيف فرقة مسرح الشباب عرض «صحينا يا سينا» لفرقة مسرح الساحة، إخراج عصام الشويخ، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، في الثامنة مساء، والدخول مجاني بأسبقية الحضور.

"كرنفال الحيوانات" بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية حفل "كرنفال الحيوانات" للأطفال، بمصاحبة أوركسترا المكتبة بقيادة ناير ناجي، بقاعة المؤتمرات الكبرى، في العاشرة صباحا.

ماستر كلاس "الثلاثية الثورية" بمركز الجيزويت بالإسكندرية

يستضيف المسرح الإيطالي بمركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية ماستر كلاس "الثلاثية الثورية: المسرح في زمن الانتفاضة والحرب والمنفى"، مع سليمان البسام، في الخامسة مساء، والحضور مجاني.

عرض "عطل فني" بمركز الجيزويت بالإسكندرية

يستضيف مسرح مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية العرض المسرحي "عطل فني" لفرقة مسرح مرلام، في السابعة مساء، والحضور مجاني بأسبقية الوصول.

معرض "الإسكندرية برة البرواز" بأيام التراث السكندري

تفتتح فعاليات أيام التراث السكندري معرض "الإسكندرية برة البرواز" للفنانة رنا أمين، في السادسة مساء، والدخول مجاني.

عرض فيلم "المزورون" بمكتبة الإسكندرية

تعرض مكتبة الإسكندرية فيلم "المزورون" للمخرج ستيفان روزويتسكي، ضمن نادي السينما العالمية، ويتناول عملية تزوير نقود ألمانية استهدفت الاقتصاد البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، في الواحدة ظهرا.

عرض "السبع بنات" بأيام التراث السكندري

تستضيف فعاليات أيام التراث السكندري العرض المسرحي "السبع بنات" لفرقة Perform Arts، في الثامنة مساء، والدخول مجاني.

محاضرة عن رقمنة التراث السكندري

تنظم أيام التراث السكندري محاضرة عن رقمنة التراث من خلال كتاب "الإسكندرية: مدينة الذكريات" لمايكل هاج، بمشاركة مروة أبو الوفا وسارة يحيى وآخرين، في الثالثة عصرا، والدخول مجاني.

ندوة "الجغرافيا الرقمية" بالمجلس الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة "الجغرافيا الرقمية"، بقاعة الفنون في الواحدة ظهرًا، بمشاركة نخبة من المتخصصين لمناقشة الجغرافيا الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي.

عرض "مين أمين" للفنان أحمد أمين بالقاهرة

يقدم الفنان أحمد أمين عرض الستاند أب كوميدي "مين أمينط، الذي يتناول رحلته في اكتشاف ذاته، بمقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، في الثامنة مساء.

حفل "كاسيت 90" في روم آرت بالقاهرة الجديدة

تستضيف ساحة روم آرت بالقاهرة الجديدة حفل "Nostalgia Night Cassette 90"، الذي يقدم أغاني التسعينيات، في التاسعة مساء.

حفل كورال نجوم مصرية بساقية الصاوي

يقدم كورال نجوم مصرية حفلًا غنائيًا بقيادة المايسترو مصطفى مهدي، بقاعة النهر في ساقية الصاوي بالزمالك، في الثامنة مساءً.

حفل كوكتيل باند بساقية الصاوي

تحيي فرقة "كوكتيل باند" حفلًا غنائيًا بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي بالزمالك، في الثامنة مساءً.

حفل فرقة "مزاهر" بتياترو 90

يستضيف تياترو 90 بالقاهرة الجديدة حفل فرقة "مزاهر"، التي تقدم فن الزار المصري وإيقاعاته التراثية، في الثامنة مساء.

حفل "في حضرة النبي" ببيت السحيمي

يستضيف بيت السحيمي بشارع المعز حفل إنشاد ديني لفرقة "في حضرة النبي"، بقيادة عبد الفتاح مطر، في السابعة مساءً، يتضمن مدائح نبوية وتواشيح وقصائد صوفية ومواويل تراثية.

حفل إنشاد ديني لفرقة "أهل المدد" بقبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر حفل فرقة «أهل المدد»، بقيادة محمد الجعفري، يتضمن الإنشاد الديني وفنون التصوف والمولوية والابتهالات، في السابعة والنصف مساء.

ورشة «كوم الدكة.. قراءات في العمارة والهوية» بالإسكندرية

تواصل مؤسسة راقودة للفن والتراث، بالتعاون مع CLASH Designers Community، ورشة «كوم الدكة.. قراءات في العمارة والهوية» بالإسكندرية، في الرابعة عصرا، وتتضمن إنتاج أعمال فنية مستوحاة من التراث المعماري للمنطقة.

ورشة رسم بقصر ثقافة الغردقة

ينظم قصر ثقافة الغردقة ورشة رسم تقدمها المهندسة مروة شطا، في السادسة مساء.

مسابقة ثقافية بقصر ثقافة الغردقة

ينظم قصر ثقافة الغردقة مسابقة ثقافية تقدمها نفرتيتي أحمد، في السابعة مساء.

عرض «جزيرة العهد» بمهرجان المسرح المدرسي

يستضيف مسرح السامر بالعجوزة عرض «جزيرة العهد»، ضمن مهرجان المسرح المدرسي، في الرابعة عصرا.

عرض «أرض الخوف» بقصر ثقافة روض الفرج

يقدم قصر ثقافة روض الفرج عرض «أرض الخوف»، ضمن مهرجان المسرح المدرسي، في الخامسة والنصف مساء.

صالون «المسئولية وبناء المجتمع» بالشرقية

ينظم مركز أبو حماد بالشرقية صالون الثقافة الجماهيرية بعنوان «المسئولية وبناء المجتمع»، بمشاركة عامر علي محمد ومحمد عبد اللطيف وهناء حامد عطا، في السادسة مساء.

ورشة تشكيلات بالطين الأسواني بقصر ثقافة الأنفوشي

ينظم قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية ورشة تشكيلات بالطين الأسواني، تدريب الفنانة نورهان أحمد، في السادسة مساء.

حفل فرقة طنطا للموسيقى العربية

يستضيف قصر ثقافة طنطا بالغربية عرضا فنيا لفرقة طنطا للموسيقى العربية، في السابعة مساء.

عرض فني لذوي الهمم بمسرح 23 يوليو

يستضيف مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى عرضا لفرقة «ضبي القلوب» لذوي الهمم، في السابعة مساء.

حفل فرقة الخارجة للموسيقى العربية

يستضيف قصر ثقافة الخارجة بالوادي الجديد عرضا فنيا لفرقة الخارجة للموسيقى العربية، في الثامنة مساء.

تواصل ملتقى «إبداعات مصرية» للحرف التراثية

تتواصل بقصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر فعاليات الملتقى الثاني للحرف التراثية «إبداعات مصرية»، بمشاركة أكثر من 40 فنانا وحرفيا، ويضم مشغولات يدوية وورش فنون تراثية.

حفل غنائي لياسين منصور بمكتبة مصر العامة

تستضيف مكتبة مصر العامة بالدقي حفلًا غنائيًا للفنان ياسين منصور، بروف المكتبة المطل على النيل، في الخامسة مساءً، والدعوة عامة.

مسرحية «فين قلبي» عن حياة محمد فوزي

يستضيف مسرح The Theater بفندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر العرض المسرحي «فين قلبي»، الذي تقدمه فرقة STUDIO HEIF، في التاسعة مساءً، ويستلهم حياة الموسيقار محمد فوزي وإرثه الفني.

«أداجيو.. اللحن الأخير» بمسرح الغد

يقدم مسرح الغد عرض «أداجيو.. اللحن الأخير»، الذي يمزج الدراما بالموسيقى، في الثامنة مساء.

«حواديت» بمركز الإبداع الفني

يقدم مركز الإبداع الفني عرض «حواديت» لفرقة ذا أكتور ستوديو، إخراج خالد جلال، في السابعة والنصف مساء.

«باسورد» بمسرح القاهرة للعرائس

يقدم مسرح القاهرة للعرائس عرض «باسورد» للأطفال، الذي يجمع بين الخيال وفنون العرائس، في السابعة والنصف مساء.

«ساعة حظ» على مسرح أوبرا ملك

يستمر عرض «ساعة حظ» لفرقة مسرح الشباب، إخراج حسام التوني، على مسرح أوبرا ملك بالأزبكية، في الثامنة مساء.

«حلم حلاوة» بمسرح متروبول

يقدم مسرح متروبول عرض «حلم حلاوة» للأطفال، الذي يجمع بين الحكاية والخيال، في الثامنة مساء.

«إجازة سعيدة» على مسرح ميامي

يقدم مسرح ميامي بوسط البلد العرض الكوميدي «إجازة سعيدة»، بطولة محمد عادل وإخراج جمال عبد الناصر، في الثامنة مساء.

«الملك لير» بالمسرح القومي

يقدم المسرح القومي بالعتبة عرض «الملك لير» لشكسبير، بطولة يحيى الفخراني وإخراج شادي سرور، في التاسعة مساء.

«يمين في أول شمال» بمسرح السلام

يستمر عرض «يمين في أول شمال» بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، بطولة وإخراج عبدالله صابر، في الثامنة والنصف مساء.

«متولي وشفيقة» بمسرح الطليعة

يقدم مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات عرض «متولي وشفيقة»، الذي يعيد تقديم الحكاية الشعبية برؤية معاصرة، إخراج أمير اليماني، في التاسعة مساء.

«الحالة خطيرة جدا» بمسرح بيرم التونسي

يقدم مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية عرض «الحالة خطيرة جدا»، بطولة بدرية طلبة ورضا إدريس وأحمد سعد ميشو، في الثامنة والنصف مساء.

مسرحية «خيال مريض» في تياترو أركان

يستضيف تياترو أركان بالشيخ زايد العرض المسرحي «خيال مريض»، بطولة هشام ماجد ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا ودينا دياب، وتأليف وإخراج محمد محمدي، في الثامنة مساءً.

العرض العراقي «مأتم السيد الوالد» بمهرجان الأردن المسرحي

يستضيف المسرح الرئيسي بمهرجان الأردن المسرحي في دورته الـ31 العرض العراقي «مأتم السيد الوالد»، في السابعة مساء.

تواصل فعاليات مهرجان الفيلم الفرنسي العربي بمشاركة مصر ضيف شرف

تتواصل بمدينة نوازي لو سيك قرب باريس فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمهرجان الفيلم الفرنسي العربي، بمشاركة مصر ضيف شرف، ويتضمن برنامجا خاصا بتاريخ السينما المصرية وإبداعاتها المعاصرة، ويستمر حتى 17 نوفمبر.

ختام المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

تختتم فعاليات الدورة السادسة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، المقامة بولايات نيويورك ونيوجيرسي وتينيسي، بمشاركة 432 فيلما ضمن 7 مسابقات رسمية، من أصل 3104 أفلام تقدمت للمشاركة.

انطلاق معرض تبادل الكتب بمكتبة الميكروفون بالدقي

تنظم مكتبة الميكروفون بشارع جابر بن حيان بالدقي معرضًا لتبادل الكتب المقروءة بأخرى بنفس العدد مجانًا، من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، ويستمر حتى 13 نوفمبر، مع استبعاد الكتب الدراسية والمتهالكة والمزورة.

افتتاح معرض «إحياء» بجاليري وهبة العطار بالزمالك

يفتتح جاليري وهبة العطار بشارع يحيى إبراهيم بالزمالك معرض «إحياء» تحت شعار «سحر التراث»، بمشاركة مجموعة من الفنانين، من السادسة حتى العاشرة مساءً.

معرض «تكون بالحوار» في المتحف المصري بالتحرير

يتواصل في المتحف المصري بالتحرير معرض «تكون بالحوار»، بمشاركة أكثر من 20 فنانا ومصمما وحرفيا، يقدمون أعمالا في الحرف والأزياء والمجوهرات والتصميم تتفاعل مع مقتنيات المتحف.

معرض «الفنانون التشكيليون الاثنا عشر» في جاليري ضي

يتواصل في جاليري ضي بالزمالك معرض «الفنانون التشكيليون الاثنا عشر»، ويضم أعمال 12 فنانا مصريا في التصوير والنحت والحفر والخزف.

معرض «أصلي مصري» في جاليري المشهد

يتواصل في جاليري المشهد بالزمالك معرض «أصلي مصري» للنحات عصام درويش، ويضم أعمالا تستلهم الهوية المصرية، من الثانية عشرة ظهرا حتى التاسعة مساء.

معرض «الأبد هو الآن» عند أهرامات الجيزة

يتواصل عند أهرامات الجيزة معرض «الأبد هو الآن» في دورته السادسة، بمشاركة فنانات دوليات يقدمن أعمالا تركيبية تتناول الذاكرة الثقافية والاستمرارية.

ختام معرض «سجايا» بمركز الجزيرة للفنون

يختتم مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، بقاعة كمال خليفة، معرض «سجايا» للفنانة رحاب عبد العال، الذي يقدم أعمالا من الحلي المعاصر بالفضة والأحجار الكريمة وخامات الطبيعة، تجمع بين التراث المصري والتصميم الحديث.

ختام معرض «وهم المركز» بمركز الجزيرة للفنون

يختتم مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، بقاعات العرض المتغيرة، معرض «وهم المركز.. التحرك أسفل اللوحة» للفنان محمد الجنوبي، الذي يستكشف علاقة المركز بالهامش من خلال مشروع بصري يبرز العناصر الهامشية والفراغات.

ختام ملتقى المجلس العربي للاختصاصات الصحية بالقاهرة

تختتم بالقاهرة فعاليات ملتقى المجلس العربي للاختصاصات الصحية لعام 2026، الذي يتضمن اجتماعات قيادية وورش عمل أكاديمية حول تطوير التدريب الطبي والتقييم المهني وتوحيد كفايات الأطباء بالدول العربية.