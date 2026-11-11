إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين على طريق كوبري الصنايع بالمنزلة

أُصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق كوبري الصنايع بمدينة المنزلة، بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة لتلقي العلاج اللازم.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من نادر جمال سعد، 28 عاما ، بسحجات وكدمات متفرقة بالقدمين والرأس، وعبدالرحمن عصام فطير، 28 عاما ، بسحجات وكدمات متفرقة بالساق اليسرى، والمرسي علي علي، 19 عاما ، بكدمة بالعين اليسرى.



ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.