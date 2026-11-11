قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«عبدالغفار»: الحملات الصحية تساهم في تحديث الخريطة الصحية وتحديد الأمراض الأكثر انتشارًا
«الصحة»: الخريطة الصحية تحدّد أماكن إنشاء مراكز الكلى والأورام والجهاز الهضمي
إحنا أول نادي في كل حاجة.. حسين لبيب يتغنى بإنجازات الزمالك
الجيش الأمريكي: ساعدنا 4000 سفينة لعبور هرمز ونواصل منع إيران من نقل الأسلحة بريا
وزير الخارجية: لا حلول عسكرية في المنطقة.. ومصر تكثف اتصالاتها الدبلوماسية لخفض التصعيد
20 سنة سجنًا وغلق المنشأة.. كيف حاصر القانون جريمة ختان الإناث؟
الصحة: 13 قطاعًا شاركت في حملة «100 يوم صحة» وقدمت أكثر من 122 نوعًا من الخدمات
أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس
«الصحة»: انتهاء حملة «100 يوم صحة» لا يعني توقف الخدمات أو المُبادرات الرئاسية
أجواء شتوية بامتياز.. أمطار تضرب الإسكندرية ومنطقة الدلتا وبرد بالليل
سقوط أحد أفراد حرس الشرف بجوار ماكرون خلال استقبال الرئيس السلوفاكي في باريس |صور
خالد النبوي: أتمنى تجسيد شخصية سيدنا الحسين.. وأن يسمح لي المجتمع وأهل الفتوى بتقديمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدحت العدل: أتذكر اسمي عندما ظهر على شاشة العرض بفيلم آيس كريم في جليم

مدحت العدل
مدحت العدل
أحمد إبراهيم

كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل، ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح دورته السابعة والأربعين، التي تُقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، تقديرًا لمسيرته الإبداعية الحافلة وإسهاماته الممتدة في السينما والدراما التلفزيونية والشعر الغنائي والإنتاج، وما قدمه من أعمال تركت أثرًا واضحًا في وجدان الجمهور المصري والعربي.

وشهدت فقرة التكريم عرض فيلم خاص استعرض أبرز محطات مشواره الفني والإبداعي، وما قدمه من أعمال أسهمت في إثراء المشهد السينمائي والثقافي، وأصبحت جزءًا من ذاكرة أجيال متعاقبة من الجمهور، قبل صعوده إلى المسرح لتسلّم الجائزة وإلقاء كلمته.

وقال في كلمته: «أتوجه بالشكر إلى إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعلى رأسها الفنان حسين فهمي، على هذا التكريم الكبير.

أتذكر اسمي عندما ظهر على شاشة العرض خلال العرض الخاص لفيلم "آيس كريم في جليم"، وقلت لزوجتي حينها إن اسمي أصبح خالدًا في تاريخ السينما.

وأهدي هذه الجائزة إلى زوجتي، التي شجعتني دائمًا على أن أفعل ما أحب، وساندتني في اتخاذ قرار تغيير مساري المهني، رغم أنني كنت قد بدأت مناقشة رسالة الدكتوراه.

كما أهدي الجائزة إلى المخرج خيري بشارة، وإلى عائلة العدل بأكملها، وعلى رأسهم الراحل سامي العدل».

ويُعد مدحت العدل أحد أبرز كتّاب السيناريو في مصر والعالم العربي، وصاحب تجربة إبداعية متعددة المسارات، جمعت بين الكتابة للسينما والدراما التلفزيونية والشعر الغنائي والإنتاج الفني. واستطاع عبر أعماله أن يقترب من قضايا المجتمع وتحولات أفراده، وأن يقدم حكايات وشخصيات ارتبطت بوجدان الجمهور، كما أسهمت كتاباته في انطلاق عدد من النجوم وترسيخ حضورهم على خريطة السينما المصرية.

بدأت رحلته السينمائية عام 1992 مع فيلم «آيس كريم في جليم» للمخرج خيري بشارة، الذي شارك في كتابة السيناريو والحوار والأغاني الخاصة به، لتتواصل مسيرته على مدار أكثر من ثلاثة عقود، مقدمًا أعمالًا تنوعت في موضوعاتها وشخصياتها وأساليبها الفنية.

وقدم العدل مجموعة من الأفلام التي حققت حضورًا جماهيريًا لافتًا، من بينها «أمريكا شيكا بيكا»، و«صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«همام في أمستردام»، و«شورت وفانلة وكاب»، و«مافيا». وعكست هذه الأعمال اهتمامه بأحلام الشباب وأسئلة الهجرة والهوية والبحث عن الفرص، مع توظيف الكوميديا والمغامرة والأغنية في حكايات قريبة من الجمهور، كما أسهمت في ترسيخ موجة الأفلام الشبابية التي شهدتها نهاية التسعينيات ومطلع الألفية، وفتحت الطريق أمام جيل جديد من النجوم.

وامتدت تجربته إلى الدراما التلفزيونية، حيث قدم أعمالًا تناولت تحولات المجتمع المصري وتاريخه وعلاقات أفراده، من بينها «محمود المصري»، و«العندليب: حكاية شعب»، و«الشوارع الخلفية»، و«الداعية»، و«حارة اليهود»، و«لأعلى سعر». وتنوعت هذه التجارب بين السيرة الفنية والدراما الاجتماعية والتاريخية، مع اهتمام ببناء الشخصيات ورصد التحولات الإنسانية والاجتماعية التي تحيط بها.

وإلى جانب الكتابة للسينما والتليفزيون، ترك مدحت العدل بصمة بارزة في مجال الشعر الغنائي، إذ كتب كلمات عدد من الأغنيات التي ارتبطت بأصوات كبار المطربين، من بينهم عمرو دياب ومحمد فؤاد، كما كتب كلمات أوبريت «الحلم العربي»، الذي جمع أصواتًا من أنحاء العالم العربي في عمل حمل رسالة إنسانية وثقافية مشتركة. وأصدر ديوان «رصيف نمرة 5»، الذي يضم قصائد وأغنيات من رحلته الإبداعية، ويكشف عن الصلة الوثيقة بين الشعر والموسيقى والحكاية في تجربته.

ولم تقتصر إسهاماته على الكتابة، بل امتدت إلى مجال الإنتاج، من خلال مشاركته في تأسيس شركة «العدل جروب» عام 1997، التي أسهمت في تجديد المشهد الفني المصري ودعم صعود جيل من النجوم والمواهب خلف الكاميرا. وقدمت الشركة عددًا من الأفلام البارزة، من بينها «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«همام في أمستردام»، و«شورت وفانلة وكاب»، و«مافيا»، قبل أن توسع نشاطها إلى الدراما التلفزيونية بأعمال مهمة مثل «حديث الصباح والمساء»، و«ريا وسكينة»، و«سجن النسا».

وتتكامل تجربة مدحت العدل في الإنتاج مع مسيرته في الكتابة، إذ لم يكتفِ بصناعة الحكايات والشخصيات، وإنما شارك أيضًا في توفير المساحة الإنتاجية التي تتيح تحويل الأفكار والنصوص إلى أعمال فنية تصل إلى جمهور واسع، وتمنح فرصًا لمواهب جديدة للمشاركة في صناعة السينما والدراما المصرية.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).
ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مدحت العدل جائزة الهرم الذهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

علي ماهر

ماذا قال عن حسام حسن وصلاح؟.. أبرز 10 تصريحات لـ علي ماهر

اسعار الدواجن اليوم

الكيلو وصل 200 جنيه.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

لقاء جماهيري بحي شرق الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يواصل لقاءاته الجماهيرية ويبحث شكاوى المواطنين

النائب عادل اللمعي يتقدم بـ طلب إحاطة بشأن انتشار الكلاب الضالة في بورسعيد

رئيس كتلة بورسعيد البرلمانية يتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بسبب انتشار الكلاب الضالة

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: دعم المبادرات والقوافل الطبية المجانية لدعم المواطنين

بالصور

طعم كريمي لا يقاوم.. طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل

طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

طريقة عمل فاهيتا الفراخ.. وصفة لا تستغرق دقائق

طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد