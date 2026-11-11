مدحت العدل: أتذكر اسمي عندما ظهر على شاشة العرض بفيلم آيس كريم في جليم

كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل، ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح دورته السابعة والأربعين، التي تُقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، تقديرًا لمسيرته الإبداعية الحافلة وإسهاماته الممتدة في السينما والدراما التلفزيونية والشعر الغنائي والإنتاج، وما قدمه من أعمال تركت أثرًا واضحًا في وجدان الجمهور المصري والعربي.



وشهدت فقرة التكريم عرض فيلم خاص استعرض أبرز محطات مشواره الفني والإبداعي، وما قدمه من أعمال أسهمت في إثراء المشهد السينمائي والثقافي، وأصبحت جزءًا من ذاكرة أجيال متعاقبة من الجمهور، قبل صعوده إلى المسرح لتسلّم الجائزة وإلقاء كلمته.



وقال في كلمته: «أتوجه بالشكر إلى إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعلى رأسها الفنان حسين فهمي، على هذا التكريم الكبير.

أتذكر اسمي عندما ظهر على شاشة العرض خلال العرض الخاص لفيلم "آيس كريم في جليم"، وقلت لزوجتي حينها إن اسمي أصبح خالدًا في تاريخ السينما.

وأهدي هذه الجائزة إلى زوجتي، التي شجعتني دائمًا على أن أفعل ما أحب، وساندتني في اتخاذ قرار تغيير مساري المهني، رغم أنني كنت قد بدأت مناقشة رسالة الدكتوراه.

كما أهدي الجائزة إلى المخرج خيري بشارة، وإلى عائلة العدل بأكملها، وعلى رأسهم الراحل سامي العدل».



ويُعد مدحت العدل أحد أبرز كتّاب السيناريو في مصر والعالم العربي، وصاحب تجربة إبداعية متعددة المسارات، جمعت بين الكتابة للسينما والدراما التلفزيونية والشعر الغنائي والإنتاج الفني. واستطاع عبر أعماله أن يقترب من قضايا المجتمع وتحولات أفراده، وأن يقدم حكايات وشخصيات ارتبطت بوجدان الجمهور، كما أسهمت كتاباته في انطلاق عدد من النجوم وترسيخ حضورهم على خريطة السينما المصرية.



بدأت رحلته السينمائية عام 1992 مع فيلم «آيس كريم في جليم» للمخرج خيري بشارة، الذي شارك في كتابة السيناريو والحوار والأغاني الخاصة به، لتتواصل مسيرته على مدار أكثر من ثلاثة عقود، مقدمًا أعمالًا تنوعت في موضوعاتها وشخصياتها وأساليبها الفنية.



وقدم العدل مجموعة من الأفلام التي حققت حضورًا جماهيريًا لافتًا، من بينها «أمريكا شيكا بيكا»، و«صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«همام في أمستردام»، و«شورت وفانلة وكاب»، و«مافيا». وعكست هذه الأعمال اهتمامه بأحلام الشباب وأسئلة الهجرة والهوية والبحث عن الفرص، مع توظيف الكوميديا والمغامرة والأغنية في حكايات قريبة من الجمهور، كما أسهمت في ترسيخ موجة الأفلام الشبابية التي شهدتها نهاية التسعينيات ومطلع الألفية، وفتحت الطريق أمام جيل جديد من النجوم.



وامتدت تجربته إلى الدراما التلفزيونية، حيث قدم أعمالًا تناولت تحولات المجتمع المصري وتاريخه وعلاقات أفراده، من بينها «محمود المصري»، و«العندليب: حكاية شعب»، و«الشوارع الخلفية»، و«الداعية»، و«حارة اليهود»، و«لأعلى سعر». وتنوعت هذه التجارب بين السيرة الفنية والدراما الاجتماعية والتاريخية، مع اهتمام ببناء الشخصيات ورصد التحولات الإنسانية والاجتماعية التي تحيط بها.



وإلى جانب الكتابة للسينما والتليفزيون، ترك مدحت العدل بصمة بارزة في مجال الشعر الغنائي، إذ كتب كلمات عدد من الأغنيات التي ارتبطت بأصوات كبار المطربين، من بينهم عمرو دياب ومحمد فؤاد، كما كتب كلمات أوبريت «الحلم العربي»، الذي جمع أصواتًا من أنحاء العالم العربي في عمل حمل رسالة إنسانية وثقافية مشتركة. وأصدر ديوان «رصيف نمرة 5»، الذي يضم قصائد وأغنيات من رحلته الإبداعية، ويكشف عن الصلة الوثيقة بين الشعر والموسيقى والحكاية في تجربته.



ولم تقتصر إسهاماته على الكتابة، بل امتدت إلى مجال الإنتاج، من خلال مشاركته في تأسيس شركة «العدل جروب» عام 1997، التي أسهمت في تجديد المشهد الفني المصري ودعم صعود جيل من النجوم والمواهب خلف الكاميرا. وقدمت الشركة عددًا من الأفلام البارزة، من بينها «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«همام في أمستردام»، و«شورت وفانلة وكاب»، و«مافيا»، قبل أن توسع نشاطها إلى الدراما التلفزيونية بأعمال مهمة مثل «حديث الصباح والمساء»، و«ريا وسكينة»، و«سجن النسا».



وتتكامل تجربة مدحت العدل في الإنتاج مع مسيرته في الكتابة، إذ لم يكتفِ بصناعة الحكايات والشخصيات، وإنما شارك أيضًا في توفير المساحة الإنتاجية التي تتيح تحويل الأفكار والنصوص إلى أعمال فنية تصل إلى جمهور واسع، وتمنح فرصًا لمواهب جديدة للمشاركة في صناعة السينما والدراما المصرية.



عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.