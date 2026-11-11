حملة إشغالات مكبرة تغلق 6 منشآت وتتحفظ على 974 حالة إشغال في الهرم

شن حي الهرم حملة إشغالات مسائية مكبرة، بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وبمتابعة وإشراف مباشر من اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، وذلك في إطار التواجد الميداني المكثف لإعادة الانضباط للشارع الجيزوي ومواجهة التعديات.

وشهدت الحملة تواجدا ميدانيا قياديا لمسؤولي الحي والمحافظة، بمشاركة نواب رئيس الحي: تامر جورج، ومحمد فتحي، وأحمد عبد البصير، إلى جانب علي محمود مدير إشغالات القطاع الشمالي، وأحمد عبده وكيل الإشغالات، ومحمد خلف المشرف الليلى، وسيد عبد الرحيم مدير إشغالات قطاع كفر طهرمس، كما شارك في الحملة محمد رشدي مدير إدارة رخص المحلات بالحي، وعمرو غنيم وأشرف إسماعيل ممثلين عن جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وجاءت التحركات تحت غطاء أمني مكثف بقيادة اللواء محمد توفيق مدير شرطة المرافق، والمقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث المرافق، والمقدم أحمد نعمان قائد شرطة المرافق بالحي، وبمعاونة ضباط مباحث قسم شرطة الهرم وإدارة الحماية المدنية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع لمنشآت ومحال مخالفة لم تلتزم بالاشتراطات والمواعيد المقررة.

كما تم التحفظ على 974 حالة إشغال متنوعة كانت تعوق حركة السير والمواطنين، بالإضافة إلى مصادرة فاترينة حلويات، وتروسيكل، و120 قلب شيشة.

وأكد رئيس حي الهرم، أنه تم إيداع جميع المضبوطات بمخزن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددين على استمرار الحملات اليومية لضمان سيادة القانون ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى.