ياسر ريان: علي ماهر نجم كبير ويجيد التعامل مع اللاعبين

تحدث ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، عن رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أن هذا القرار كان متوقعًا في ظل الأزمات والمشكلات المثيرة للجدل التي صاحبت فترته، بعيدًا عن الجوانب الفنية.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، إن حسام حسن ظلم نفسه خلال تجربته مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن طريقة تعامله مع بعض الملفات والأزمات ساهمت في الوصول إلى قرار رحيله، معتبرًا أن مغادرته لمنصبه كانت مستحقة.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن علاقة حسام حسن بمحمد صلاح وبعض لاعبي المنتخب لم تكن على أفضل حال، وهو ما انعكس على الأجواء داخل الفريق خلال الفترة الماضية.

وتطرق ريان إلى طريقة التعامل مع محمد صلاح، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك قيمة كبيرة ولا يصح خروجه من الملعب بهذه الطريقة، في ظل مكانته وما يقدمه لكرة القدم المصرية.

وفي سياق آخر، أشاد ياسر ريان بعلي ماهر، مؤكدًا أنه نجم كبير ويمتلك قدرات مميزة في التعامل مع اللاعبين، وهو ما يجعله قادرًا على التعامل مع التحديات والمسؤوليات الفنية خلال مسيرته التدريبية.