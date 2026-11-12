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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طهران تتحدى واشنطن: لن نخرج أي ذرة من المواد المخصبة خارج إيران

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي
محمود نوفل

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه في حال شنت الولايات المتحدة حربا أخرى ضد إيران، فإن جميع القواعد الأمريكية من غرب آسيا إلى أوروبا ستكون أهدافا مشروعة لقوات طهران.

وحذر رضائي، في تصريحات له نقلتها وكالة فارس، قائلا: “لن يكون هناك أي مأمن أو منطقة آمنة للمعتدين، ولن تكون هناك حصانة لقواعدهم”.

واختتم المسئول الإيراني قائلا: “لن نخرج أي ذرة من المواد المخصبة من إيران”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال الأمريكية ” ذكرت أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يدرس إجراء محادثات مباشرة مع المسئول الأمني الإيراني محسن رضائي، في إطار تحرك دبلوماسي جديد تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب لمحاولة التوصل إلى تسوية تنهي الحرب مع إيران، وسط استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن شروط استئناف المفاوضات.

ونقلت الصحيفة عن مسسولين أمريكيين ومسئولين من الشرق الأوسط وأشخاص مطلعين على الاتصالات، أن فانس أصبح يؤدي دورا أكثر نشاطا في إدارة الملف الدبلوماسي الإيراني خلال الفترة الأخيرة، متقدما على المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في قيادة جهود التفاوض.

وأضافت المصادر أن ترامب أبلغ مستشاريه ومسئولين من أطراف أخرى دعمه لاستئناف فانس التواصل مع طهران، ومنحه صلاحية قيادة المفاوضات، غير أن الترتيبات المتعلقة بعقد لقاء مباشر مع مسئول إيراني لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يُحدد موعد نهائي حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن فانس سبق أن أرسل خطابا إلى رضائي في أكتوبر الماضي، طلب خلاله عقد لقاء معه، إلا أن المسئول الإيراني أكد تلقي الرسالة دون الرد عليها. 

وتُجرى الاتصالات الحالية عبر وسطاء إقليميين وقنوات غير مباشرة، مع طرح العاصمة القطرية الدوحة مكانا محتملا لاستضافة أي اجتماع مباشر بين الجانبين.

وفي المقابل، لا تزال المطالب الإيرانية تمثل عقبة رئيسية أمام استئناف المفاوضات، إذ تطالب طهران برفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على موانئها، والإفراج عن أصولها المالية المجمدة في الخارج، وتخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط، وهي مطالب وصفها مسئولون أمريكيون بأنها غير واقعية تماما.

وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية في ظل الخلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن جدوى العودة إلى المسار الدبلوماسي، بعدما أثار ترامب تساؤلات بشأن مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها في يونيو الماضي بمشاركة فانس، معتبرا أنها منحت إيران وقتا لاستعادة قدراتها وتحقيق عائدات من صادرات النفط قبل فرض الحصار البحري، بينما نفى مسئول بالبيت الأبيض أن يكون الرئيس نادما على الاتفاق.

في سياق متصل، أبدى فانس مواقف أكثر انفتاحا على إنهاء الحرب عبر التفاوض، وربط علنا بين تداعيات المواجهة مع إيران والخسائر التي تكبدها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، في موقف يختلف عن خطاب مسئولين آخرين بالإدارة الأمريكية يتمسكون باستمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران، وفقا لـ وول ستريت جورنال.

إيران الولايات المتحدة القواعد الأمريكية في أوروبا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

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