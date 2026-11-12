التضامن تنقذ رجلا بلا مأوى يعاني من ظروف صحية صعبة

فحص فريق التدخل السريع المحلي التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، بلاغًا بشأن وجود رجل يبلغ نحو 50 عامًا بلا مأوى، يعاني من آثار جلطة أثرت على قدرته على الحركة، إلى جانب وجود حصوات بالكليتين وحاجته إلى تدخل طبي متخصص.

وبالفحص، تبين أن الرجل كان يعيش مع شقيقته قبل وفاتها، ليواجه بعدها ظروفًا معيشية صعبة، وسط مساعدة بعض الأهالي والجيران الذين يحرصون على رعايته.

وعرض الفريق توفير الإقامة بإحدى دور رعاية كبار السن بلا مأوى، إلا أنه رفض، مؤكدًا رغبته في تلقي العلاج وتوفير سكن مستقل.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فرق التدخل السريع في فحص البلاغات الإنسانية والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

للإبلاغ عن حالات الأطفال والكبار بلا مأوى، أو المشكلات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يمكن التواصل عبر واتساب فريق التدخل السريع 01577786753، أو الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.