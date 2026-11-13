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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل أزمة مستحقات الدباغ وشيكوبانزا.. وتحذير للزمالك من الرحيل في يناير

شيكو بانزا
شيكو بانزا
منار نور

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تطورات جديدة في أزمة مستحقات الثنائي عدي الدباغ وشيكوبانزا، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تقدمهما بإنذارات رسمية للمطالبة بمستحقاتهما المالية المتأخرة.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال تقديمه برنامج «اللعيب» عبر قناة MBC مصر، إن الثنائي تقدم بإنذارات ضد الزمالك بسبب عدم حصولهما على مستحقاتهما، مشيرًا إلى إمكانية رحيل عدي الدباغ عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وحذر مهيب إدارة الزمالك من التعامل مع أزمة مستحقات المحترفين، مؤكدًا أن سوق اللاعبين المحترفين لا يقبل مثل هذه الأمور، مطالبًا النادي بسداد مستحقات الدباغ وشيكوبانزا حتى يتمكن من التفاوض معهما بشأن أي أمور تخص الفريق.

وأضاف أن نجاح الزمالك في التعامل مع ملف اللاعب بيزيرا جاء بسبب حصوله على مستحقاته المالية كاملة، قبل رحيله عن النادي، وهو ما ساهم في إنهاء الملف بصورة جيدة.

كما أبدى مهيب تخوفه من موقف شيكوبانزا، خاصة بعد انضمامه إلى منتخب بلاده، مشيرًا إلى أن الزمالك لا يضمن عودته في ظل أزمة المستحقات، قائلًا: «متضمنش إنه يضرب كرسي في الكلوب وميرجعش»، قبل أن يختتم حديثه بالتأكيد على صعوبة موقف النادي في ظل أزمة إيقاف القيد.

من جانبه، رد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال مداخلة بالبرنامج، على ما ذكره مهيب بشأن تقدم الثنائي بإنذارات، قائلًا: «يعني أنا معرفش موضوع الإنذارات دي، مش عندي بصراحة».

شيكو بانزا عدى الدباغ مهيب عبد الهادى الزمالك

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