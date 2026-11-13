ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول زيت الزيتون؟

يعد زيت الزيتون، وهو عنصر أساسي في حمية البحر الأبيض المتوسط، غنيًا بمضادات الأكسدة، ويحتوي بشكل رئيسي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون على حماية الجسم من تلف الخلايا، الذي قد يُساهم في الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية والأمراض.

لذا، فإنّ إدراج زيت الزيتون في نظامك الغذائي يُعزز الصحة العامة والرفاهية

ما هو زيت الزيتون؟

تُعد أشجار الزيتون محصولاً تقليدياً في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويُستخرج زيت الزيتون من عصر ثمار الزيتون الكاملة، ويُستخدم عادةً من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب ، وارتفاع الكوليسترول ، وارتفاع ضغط الدم .

يُستخدم زيت الزيتون استخداماتٍ عديدة، منها الطبخ، ومستحضرات التجميل، والأدوية، وصناعة الصابون، ووقود المصابيح التقليدية، ورغم أن أصله من منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلا أن زيت الزيتون يحظى اليوم بشعبية عالمية واسعة

يُستخدم زيت الزيتون في الطهي وتتبيل السلطات، ويُصنّف بناءً على نسبة حمض الأوليك الحرّ فيه.

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على ما يصل إلى 1% من حمض الأوليك الحرّ، بينما يحتوي زيت الزيتون البكر على 2%، ويحتوي زيت الزيتون العادي على 3.3%.

أما زيت الزيتون غير المكرر الذي تزيد نسبة حمض الأوليك الحرّ فيه عن 3.3% فيُعتبر "غير صالح للاستهلاك البشري

الآثار الجانبية الهضمية للإفراط في تناول الطعام

من الأسئلة الشائعة: "هل الإفراط في تناول زيت الزيتون يُسبب الإسهال؟" والإجابة هي نعم، فتناول كميات كبيرة من زيت الزيتون قد يُرهق الجهاز الهضمي، حيث يعمل كملين ويؤدي إلى الإسهال، كما قد تحدث مشاكل هضمية أخرى، مثل الانتفاخ وتقلصات المعدة، إذا واجه الجسم صعوبة في هضم الدهون الزائدة.

الآثار الجانبية طويلة المدى للإفراط في تناول زيت الزيتون

فائض السعرات الحرارية وزيادة الوزن

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إذ تبلغ 120 سعرة حرارية لكل ملعقة طعام، ومع مرور الوقت، قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة غير مرغوب فيها في الوزن، خاصةً إذا لم يتم موازنة ذلك بنشاط بدني.

احتمالية حدوث اختلالات في العناصر الغذائية

إن الإفراط في تناول الدهون، حتى الدهون الصحية منها، قد يترك مساحة أقل في نظامك الغذائي للعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل البروتين والألياف

الأثار الجانبية للإفراط في تناول زيت الزيتون التي يجب الانتباه إليها

مشاكل الجهاز الهضمي الفورية

إذا تجاوزت كمية زيت الزيتون التي تتناولها قدرة جسمك على معالجتها، فقد تظهر أعراض في الجهاز الهضمي مثل البراز الرخو أو آلام البطن أو الغثيان.

التأثير على الكوليسترول وصحة القلب

يُعدّ الاعتدال أساسياً حتى بالنسبة لزيت الزيتون المفيد لصحة القلب، فاستهلاكه بكميات مفرطة قد يُسهم في زيادة استهلاك الدهون، مما قد يؤثر على مستويات الدهون في الدم أو يُعاكس فوائد الخيارات الغذائية الصحية الأخرى.

التداخل المحتمل مع الأدوية

قد يتفاعل الإفراط في تناول زيت الزيتون مع بعض الأدوية، مثل مميعات الدم أو أدوية خفض الكوليسترول، إذا كنت تتناول أي أدوية بوصفة طبية، فاستشر طبيبك قبل زيادة استهلاكك بشكل ملحوظ