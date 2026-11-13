قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على شخصين استعرضا بسلاح أبيض وعصا في الأقصر
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية
العربي الناصري: توجيهات الرئيس السيسي بشأن أزمة الدهابة تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الاقتصادية وتنمية جنوب مصر
العظمى ترتفع لـ33 درجة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الغد وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات
وزير الأوقاف يشيد بتلاوة عبدالرحمن فرج.. ولجنة التحكيم: صوت جميل لكن هناك مشكلة في المقامات
إمام عاشور يتعهد ببذل أقصى جهده لاستعادة مستواه مع الأهلي
لجنة تحكيم دولة التلاوة عن المتسابق إبراهيم الكحلاوي: مبدع لكن مستعجل بالنقل بين المقامات
منتخب مصر يتقدم على مالاوي 3-0 في الشوط الأول بتصفيات الأمم الأفريقية
صاروخية عالمية.. محمد هاني يسجل الثالث لمنتخب مصر في مرمى مالاوي بتصفيات الأمم الأفريقية
تركيا وقطر تؤكدان التعاون في القضايا الأمنية عقب توقيع اتفاقية الدفاع المشترك
رئيس الوزراء يكتب لـ"أخبار اليوم" : تاريخ عريق من الوطنية في تدوين مسيرة الوطن وتشكيل الوعي الجمعي للمصريين
مرموش يواصل كتابة التاريخ مع منتخب مصر.. الهدف الدولي الـ14 في 59 مباراة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول زيت الزيتون؟

زيت الزيتون
زيت الزيتون
نهى هجرس

يعد زيت الزيتون، وهو عنصر أساسي في حمية البحر الأبيض المتوسط، غنيًا بمضادات الأكسدة، ويحتوي بشكل رئيسي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة. 

تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون على حماية الجسم من تلف الخلايا، الذي قد يُساهم في الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية والأمراض. 

لذا، فإنّ إدراج زيت الزيتون في نظامك الغذائي يُعزز الصحة العامة والرفاهية

ما هو زيت الزيتون؟

تُعد أشجار الزيتون محصولاً تقليدياً في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويُستخرج زيت الزيتون من عصر ثمار الزيتون الكاملة، ويُستخدم عادةً من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب ، وارتفاع الكوليسترول ، وارتفاع ضغط الدم .  

يُستخدم زيت الزيتون استخداماتٍ عديدة، منها الطبخ، ومستحضرات التجميل، والأدوية، وصناعة الصابون، ووقود المصابيح التقليدية، ورغم أن أصله من منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلا أن زيت الزيتون يحظى اليوم بشعبية عالمية واسعة

يُستخدم زيت الزيتون في الطهي وتتبيل السلطات، ويُصنّف بناءً على نسبة حمض الأوليك الحرّ فيه.

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على ما يصل إلى 1% من حمض الأوليك الحرّ، بينما يحتوي زيت الزيتون البكر على 2%، ويحتوي زيت الزيتون العادي على 3.3%. 

أما زيت الزيتون غير المكرر الذي تزيد نسبة حمض الأوليك الحرّ فيه عن 3.3% فيُعتبر "غير صالح للاستهلاك البشري

أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

الآثار الجانبية الهضمية للإفراط في تناول الطعام

من الأسئلة الشائعة: "هل الإفراط في تناول زيت الزيتون يُسبب الإسهال؟" والإجابة هي نعم، فتناول كميات كبيرة من زيت الزيتون قد يُرهق الجهاز الهضمي، حيث يعمل كملين ويؤدي إلى الإسهال، كما قد تحدث مشاكل هضمية أخرى، مثل الانتفاخ وتقلصات المعدة، إذا واجه الجسم صعوبة في هضم الدهون الزائدة.

الآثار الجانبية طويلة المدى للإفراط في تناول زيت الزيتون

فائض السعرات الحرارية وزيادة الوزن

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إذ تبلغ 120 سعرة حرارية لكل ملعقة طعام، ومع مرور الوقت، قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة غير مرغوب فيها في الوزن، خاصةً إذا لم يتم موازنة ذلك بنشاط بدني.

احتمالية حدوث اختلالات في العناصر الغذائية

إن الإفراط في تناول الدهون، حتى الدهون الصحية منها، قد يترك مساحة أقل في نظامك الغذائي للعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل البروتين والألياف

الأثار الجانبية للإفراط في تناول زيت الزيتون التي يجب الانتباه إليها

مشاكل الجهاز الهضمي الفورية

إذا تجاوزت كمية زيت الزيتون التي تتناولها قدرة جسمك على معالجتها، فقد تظهر أعراض في الجهاز الهضمي مثل البراز الرخو أو آلام البطن أو الغثيان.

التأثير على الكوليسترول وصحة القلب

يُعدّ الاعتدال أساسياً حتى بالنسبة لزيت الزيتون المفيد لصحة القلب، فاستهلاكه بكميات مفرطة قد يُسهم في زيادة استهلاك الدهون، مما قد يؤثر على مستويات الدهون في الدم أو يُعاكس فوائد الخيارات الغذائية الصحية الأخرى.

التداخل المحتمل مع الأدوية

قد يتفاعل الإفراط في تناول زيت الزيتون مع بعض الأدوية، مثل مميعات الدم أو أدوية خفض الكوليسترول، إذا كنت تتناول أي أدوية بوصفة طبية، فاستشر طبيبك قبل زيادة استهلاكك بشكل ملحوظ

زيت الزيتون أضرار زيت الزيتون الإفراط في تناول زيت الزيتون الكوليسترول السمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

ترشيحاتنا

درة

فستان غريب.. درة تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي

بذور الشيا

بذور الشيا.. غذاء خارق أم مجرد ضجة إعلامية؟.. 4 فوائد تجعلها كنزا صحيا

التدخين

دراسة أسترالية: التدخين يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد