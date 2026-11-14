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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
رامي المهدي

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، اليوم المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لمرافعة دفاع المتهم الأول.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية، بالاشتراك مع اثنين آخرين في القضية المقيدة برقم 2147 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.


 

محاكم بدر جنايات التجمع التجمع التجمع الخامس تنظيم الجبهة

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