المالية: تطلعات لتمويلات ميسرة لدعم الدول النامية في مواجهة التغييرات المناخية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى توفير المؤسسات الدولية لمزيد من التمويلات الإنمائية والميسرة لدعم الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية.

قال كجوك، في جلسة «التمويل المناخي الأكثر عدالة وسهولة» خلال مؤتمر المناخ بتركيا، إننا نتطلع أيضًا لتحويل التعهدات الدولية للتمويل المناخي.. إلى تمويلات تصل للدول الأكثر احتياجًا.

منظومة التمويل المناخي

أضاف أن فاعلية منظومة التمويل المناخي ترتكز على بناء المرونة الاقتصادية وتعبئة الموارد ودعم التنمية المستدامة، موضحًا أنه لا يمكن تحقيق أهداف العمل المناخي دون مراعاة أعباء خدمة الدين واحتياجات التنمية بالدول النامية.

أشار إلى أن إشراك الشباب في صياغة مقترحات إصلاح التمويل المناخي يُعزز بناء نظام دولي أكثر إنصافًا للأجيال القادمة.