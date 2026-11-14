قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الاستثمارية بميت غمر .. ويؤكد: الدولة مستمرة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار
الصحة: 75 مليون زيارة أولية ودورية ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة
رئيس الوزراء يبدأ زيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالدقهلية
خماسية وأرقام تاريخية.. ماذا قال الكاف عن تألق منتخب مصر أمام مالاوي؟
ناهد السباعي تعلن وفاة عمتها مديحة السباعي وتطلب الدعاء لها
مصر وبولندا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية
الإفتاء تحذر من نشر الشائعات: ترويج الأخبار المضللة سبب للإثم والعذاب
لقاء مصري إماراتي أمريكي يبحث أمن القرن الأفريقي وأزمة السودان وملف مياه النيل
كرر عدم احترامه .. وزير خارجية أمريكا يهاجم القانون والمحكمة الجنائية الدوليين
نادي قضاة الإسكندرية يحتفي برواد العدالة ويستقبل معاوني النيابة الجدد
رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين يخططون لعقد اجتماع مشترك غير مسبوق على هامش قمة أبيك
نجيب ساويرس يرد بسخرية على أحمد الفيشاوي بسبب محمد رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: تطلعات لتمويلات ميسرة لدعم الدول النامية في مواجهة التغييرات المناخية

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى توفير المؤسسات الدولية لمزيد من التمويلات الإنمائية والميسرة لدعم الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية.

قال كجوك، في جلسة «التمويل المناخي الأكثر عدالة وسهولة» خلال مؤتمر المناخ بتركيا، إننا نتطلع أيضًا لتحويل التعهدات الدولية للتمويل المناخي.. إلى تمويلات تصل للدول الأكثر احتياجًا.

منظومة التمويل المناخي

أضاف أن فاعلية منظومة التمويل المناخي ترتكز على بناء المرونة الاقتصادية وتعبئة الموارد ودعم التنمية المستدامة، موضحًا أنه لا يمكن تحقيق أهداف العمل المناخي دون مراعاة أعباء خدمة الدين واحتياجات التنمية بالدول النامية.

أشار إلى أن إشراك الشباب في صياغة مقترحات إصلاح التمويل المناخي يُعزز بناء نظام دولي أكثر إنصافًا للأجيال القادمة.

التمويلات الإنمائية وير المالية اخبار مصر مال واعمال أحمد كجوك التمويل المناخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

وزير النقل الأمريكي شون دافي

وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات

قاعدة لاكنهيث الجوية

طائرات مسيرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية وصفارات الإنذار تدوي في بريطانيا

علي ماهر

علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

الشيخ حمادة عبد الوهاب

توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

ترشيحاتنا

رفع الحد الأدنى للمعاشات

من 1755 لـ 2080 جنيها.. تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات يناير 2027 وشروط الاستحقاق

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. صدمة عالمية ومفاجأة تسيطر على محال الصاغة

ارتفاع طفيف بالحرارة

الأرصاد تكشف عن ارتفاع طفيف بالحرارة وحالة الطقس الأيام المقبلة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

حيلة تنقذ حياتك.. إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة من غير ما تتعرض للخطر؟

إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟

طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة

طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد