بادمي تعود إلى الواجهة.. ما حقيقة اشتعال الحدود الإثيوبية الإريترية

أفادت إذاعة "بي بي سي" البريطانية يوم السبت، بأنه في الأيام الأخيرة، انتشرت تقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد باندلاع "قتال عنيف" في بلدة "بادمي" الحساسة، الواقعة على الحدود بين إريتريا وإثيوبيا.

اشتعال الحدود الإثيوبية الإريترية

وأوضحت "بي بي سي" أنها تواصلت مع سكان قرى تقع في جانب إقليم تيجراي من المنطقة، ومع متحدث باسم "قوات سلام تيجراي" الموالية للجيش الإثيوبي، وتبيّن أن الحقائق على الأرض تختلف عن هذه "الشائعات المبالغ فيها".

ووفقاً للمصادر، دار قتال عنيف في المنطقة بين قوات الدفاع الإثيوبية وقوات تيجراي (TDF) في شمال غرب إقليم تيجراي، لكن لم تكن هناك أي اشتباكات مع الجيش الإريتري في "بادمي".

وأفاد سكان في مناطق "شيرارو" و"أدي هاغيراي" و"بيارا" - تحدثوا إلى BBC - بأن القتال الذي دار يومي الثلاثاء والأربعاء امتد ليشمل مساحات ريفية واسعة.

وبحسب التقرير، انتقل القتال من بلدة "شيرارو" إلى منطقتي "بيارا" و"أدي كيلتي".

وقال أحد سكان "بيارا" - الذي كان متواجداً فعلياً في "شيرارو" و"أدي هاغيراي" خلال تلك الأحداث - لـ BBC:

"لا تزال هناك قوات أمنية في بلدة شيرارو حتى الآن".

وأضاف: "توجد قوات الدفاع الإثيوبية باتجاه نهر تيكيزي، على مسافة ليست بعيدة من شيرارو، وتحديداً في اتجاه أديميتي كما تتواجد قوات في اتجاه أدي هريت، وبيارا، وبادمي".

وذكر المصدر ذاته أن قوات الدفاع الإثيوبية شنت هجوماً على "أدي هريت" (المجاورة لـ "أدي أوالا") باستخدام أسلحة ثقيلة وصواريخ ومدفعية، انطلاقاً من بلدة "شيرارو" ومناطق "أدي نبريد" و"أدي هارو".

وأوضح هذا الشخص أنه كان يتابع الوضع من "أدي بوكراي" (ضمن منطقة "أدي هاغيراي")، وذلك بعد أن قصف الجيش الإثيوبي "أدي هريت" وسيطر عليها مؤقتاً.