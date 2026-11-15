متحف السويس القومى يحتفل بذكرى افتتاح القناة..صور

نظم متحف السويس القومي ورشة بعنوان "رحلة سفينة عبر قناة السويس"، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس، بهدف تعريف الأطفال بأهمية القناة ودورها الحيوي في حركة التجارة والملاحة العالمية.

متحف السويس القومي



أوضحت إدارة متحف السويس القومي، تم عمل تجربة تفاعلية تحاكى رحلة السفن حيث يمرون خلالها بعدة محطات، تبدأ من استخراج جواز السفر البحرى، بالإضافة إلى مرور تحميل البضائع والإجراءات الإدارية، ومراقبة الملاحة والعبور وصولا إلى محطة الوصول والاحتفال بالرحلة الناجحة.

ويعود تاريخ مبني المتحف إلى عام 1862، وهو أحد أهم المشروعات السياحية الذي انتظره أهالي محافظة الإسماعيلية، ليعيد أوروبا بتاريخها إلى مدينتهم المعروفة باسم «باريس الشرق».

ويقع المتحف في شارع محمد على التابع لحى أول الإسماعيلية، ويقع بين مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وفيلا ومتحف الفرنسى "ديلسبس"، والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية عام 2004.



