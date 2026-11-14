الصورة الأولى للنجم عمرو سعد من مسلسله الرمضاني "تمكين"

بدأ النجم عمرو سعد تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "تمكين"، المقرر عرضه في رمضان 2027، ليشكل العمل واحدة من أضخم الملاحم الدرامية المنتظرة في الموسم.

يشهد العمل تعاوناً استثنائياً هو الأول من نوعه، حيث يجمع بين النجم عمرو سعد والنجمة ياسمين صبري وتحت قيادة المخرج محمد سامي، ومن إنتاج المنتج تامر مرسي (سينرجي). ويحمل المسلسل في جعبته العديد من المفاجآت الكبرى؛ أبرزها خروج عمرو سعد عن عباءة البطل الشعبي التقليدية ليطل على جمهوره بشخصية جديدة كلياً في زي ضابط الشرطة الصارم، بينما تسجل ياسمين صبري حضوراً درامياً مختلفاً ومفاجئاً بظهورها بالحجاب لأول مرة ضمن الأحداث.

وبهذا الانطلاق الرسمي للتصوير، يضع فريق العمل اللبنات الأولى لتقديم وجبة درامية عالية التشويق والجودة، واعدين الجمهور بتجربة بصرية وفنية استثنائية تترقبها الشاشات العربية بشغف بالغ.

ويضم المسلسل بجانب عمرو سعد وياسمين صبري مجموعة من نجوم الدراما، من بينهم كمال أبو رية، وخالد الصاوي، إدوارد، وأحمد زاهر، وآخرون.