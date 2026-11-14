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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير إدارة نظم المعلومات بمكتب النائب العام: التحول الرقمي ليس رفاهية ولكنه ضرورة

النيابة العامة
النيابة العامة
هاني حسين

تحدث المستشار عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، عن جهود التحول الرقمي، من خلال مركز الذكاء الاصطناعي الذي افتتحه النائب العام، بهدف التيسير على المواطنين وتعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة.

وتعليقًا على افتتاح المركز الجديد، قال عمرو مخلوف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «التحول الرقمي ليس رفاهية، ولكنه ضرورة لضمان تحقيق العدالة الناجزة».

وأضاف: «تم تشكيل فريق عمل منذ نحو عام للانتهاء من الأعمال التي حددها النائب العام».

وتابع: «نشهد اليوم افتتاح مركز متكامل، ونعمل على تنفيذ خطة الدولة وتعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات».

وأشار إلى أن المركز يتيح إمكانية تحليل جميع بيانات القضية والملابسات المحيطة بها، من خلال مركز بيانات قادر على معالجة مختلف المعلومات وتحليلها.

وأكد: «جميع النيابات على مستوى الجمهورية تُدار من خلال منظومة إلكترونية، ويتم تداول ملايين البيانات عبر هذا المركز، وأصبح بإمكان المواطن تقديم تظلم من أسوان، ليتمكن معالي النائب العام من البت فيه وهو جالس في مكتبه، والاطلاع على جميع البيانات».

وشدد على أن الخدمات لن يُعلن عنها إلا بعد التأكد من توافرها على مستوى الجمهورية بالكامل ودخولها حيز التنفيذ بالفعل.

وأوضح: «حجم القضايا وتنوع الجرائم فرضا ضرورة البحث عن مسار آخر يتيح نظر هذه القضايا بسهولة وسلاسة، من خلال مكتب النيابة العامة، مع الحفاظ على سرية القضايا وجميع المعلومات المتعلقة بها، عبر منظومة النيابة العامة، بما يضمن حمايتها من الاختراق أو الهجمات السيبرانية».

وأشار إلى أن جميع أعضاء النيابة العامة يمتلكون أجهزة تتيح لهم الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا بسهولة ويسر، موضحًا أن أعضاء النيابة خضعوا لدورات تدريبية، وتم تقسيمهم إلى دفعات.

واختتم: «سيكون لدينا أجهزة قادرة على تحليل جميع البيانات، ويمكن من خلالها حصر أكثر الأشخاص ترددًا على النيابة، وكان توجيه النائب العام بضرورة إتاحة الخدمات للقائمين على رعاية القُصّر وذوي الإعاقة بكل سهولة ويسر».

النيابة النيابة العامة اخبار التوك شو الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي

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